蘇貞昌盼台鐵早日公司化 不因改革減員工薪水福利

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委莊瑞雄今天質詢時關注台鐵公司化議題；行政院長蘇貞昌說，台鐵公司化是一定要走的路，政府保證不會減少台鐵員工一分一毫的薪水、福利，希望大家一起早日讓台鐵完成公司化。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

莊瑞雄質詢時，關注台鐵公司化議題，也擔心是否因為改制，導致員工待遇受到影響或有所變動。

蘇貞昌說，他是台鐵最好的乘客，而台鐵為全國人民長年不間斷的服務，非常勞苦功高，但走到今天，台鐵因為過去的歷史包袱被壓得很重，也因為公務體系的僵化不能跟現代公司競爭，因此台鐵公司化是一定要走的路。

不過，蘇貞昌強調，政府有3大保證、2個承諾，請台鐵員工放心，歷史包袱不會讓台鐵公司、員工去負擔，也不會減少員工一分一毫的薪水、福利，「這我一定保證」。

蘇貞昌指出，前幾天太魯閣號事故的受難者家屬在台鐵大門口，看到他們的哭泣、憤怒，希望台鐵早日改革、走過這個包袱，一定不要抗拒改革；政府保障員工權益，希望台鐵從僵化中走出來，才能回應受難者家屬的哭泣、符合社會期待。

蘇貞昌說，希望大家一起讓台鐵早日完成公司化，讓台鐵員工再恢復往日受肯定、喝采的光榮時刻；他也相信，絕大多數的台鐵員工願意支持，請交通部一定要好好跟台鐵員工溝通，給他們信心與保證。

蘇貞昌表示，未來，不但台鐵的歷史包袱不用台鐵公司負責，縱算有政策上的需要，也都由政府負擔，不會增加台鐵公司的負擔，請台鐵員工放心，請支持改革，一起向前走，讓台鐵活化。

莊瑞雄也提到，恆春觀光鐵路建設計畫和南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫，會不會因為台鐵公司化後產生變動。

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蘇貞昌說，台鐵有時候也服務偏鄉、小站，像這種是政府基於公益、交通目的的，不會讓台鐵負擔，政府會負擔起來；另外，為了政府政策目的，如果有相關建設、營運上的負擔，不會讓台鐵公司便成不正常的營運或負擔，政府會負責，不會讓台鐵增加負擔。

特別的是，莊瑞雄投入民進黨屏東縣長初選，最後鎩羽而歸；蘇貞昌稱讚莊瑞雄的風度很好，也說未來莊瑞雄的路還很長，繼續加油。莊瑞雄回應，屏東大家的風度都很好，雖然拚輸了，還是要繼續質詢。（編輯：蘇志宗）1110408