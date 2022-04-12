颱風梅姬襲菲律賓 外交部：無國人傷亡受困

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（中央社記者游凱翔台北12日電）外交部今天表示，颱風梅姬侵襲菲律賓，造成嚴重水患及土石流，亞太司長周民淦上午致電馬尼拉經濟文化辦事處，代表政府與人民對菲律賓災情表達誠摯慰問；目前無國人或台商因風災傷亡、受困。

外交部下午發布新聞稿表示，颱風梅姬昨天晚間侵襲菲律賓東部和南部沿海地區，造成當地嚴重水患與土石流，至少25人死亡；實際傷亡及災損將由菲律賓政府進一步確認。

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外交部指出，外交部長吳釗燮得知菲律賓發生風災後，上午立即指示周民淦致電馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez），代表台灣政府與人民對菲律賓災情的誠摯慰問；費南德對此表示感謝。

外交部指出，根據台灣駐菲律賓代表處掌握的資訊，目前無國人、台商因風災傷亡或受困，將與駐菲律賓代表處密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，提供必要協助。（編輯：郭無患）1110412