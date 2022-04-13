獅子山籍貨輪搜救爭議 海委會：人道救援不分國籍

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民進黨立委羅美玲13日質詢指出，日前獅子山共和國籍貨輪在澎湖海域遇險，台、韓共同執行人道救援，韓國海巡艦進入台灣海域搜救，卻遭專家學者批評此為喪權辱國。海委會主委李仲威（後中）答詢表示，難救助案件屬國際救援，並無管轄權問題。中央社記者黃麗芸攝 111年4月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）民進黨立委羅美玲今天質詢指出，日前獅子山共和國籍貨輪在澎湖海域遇險，台韓人道救援卻遭批喪權辱國？海委會主委李仲威答詢說，國際人道救援不分國籍，無涉管轄權問題。

立法院內政委員會今天進行處理111年度中央政府總預算有關行政院預算凍結書面報告案和海洋委員會業務報告。

羅美玲會中質詢指出，獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨輪7日在澎湖海域遇險，船上6名韓籍船員失蹤，台、韓共同執行人道救援，韓國海巡艦進入台灣海域搜救，卻遭專家學者批評此為喪權辱國，如何看待此事。

李仲威答詢表示，海難救助案件屬國際救援，並無管轄權問題，且因此案失蹤船員都是韓國籍，韓國政府極度關切其國人生死狀況，所以由韓國的搜救中心向行政院國家搜救指揮中心提出人道救援申請。

他說，基於人道救援不分國籍，在獲得國家主管機關同意後，海巡署也給予相關協助。

國搜中心11日也表示，針對「KYOTO 1」貨輪案有6名韓籍船員失蹤，台、韓共同執行人道救援，並未違反相關入境規定，且事涉人命搜救，無海事管轄權爭議。

根據國搜中心資料顯示，「KYOTO 1」貨輪搜救案，失蹤的6名韓籍船員中，目前已尋獲4人遺體，還有2人失蹤，仍持續搜救中。（編輯：張銘坤）1110413