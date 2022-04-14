立委提案成立鏡電視調閱小組 陳耀祥：典型政治干預

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立法院交通委員會14日審查衛星廣播電視法修正草案，有立委臨時提案要求交委會針對國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視一案成立調閱小組，調閱相關會議記錄與錄音檔，NCC主委陳耀祥（圖）表示，NCC作為獨立機關部分資料不宜對外，這是典型的政治干預。中央社記者王騰毅攝 111年4月14日

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（中央社記者蘇思云台北14日電）時代力量立委陳椒華今天臨時提案要求交委會針對NCC審查鏡電視一案成立調閱小組，調閱相關會議記錄與錄音檔，NCC主委陳耀祥認為這是政治性決定，作為獨立機關部分資料不宜對外，這是典型的政治干預。

不過現場立法委員對於成立調閱小組意見分歧，最後表決結果，反對票7票、同意票5票，調閱小組臨時提案未通過。

立法院交通委員會今天審查衛星廣播電視法修正草案，陳椒華提出臨時提案，希望釐清還原國家通訊傳播委員會（NCC）討論鏡電視執照許可過程的真相，要求交通委員會針對NCC審查鏡電視執照一案成立調閱小組，以善盡國會監督職責。

陳椒華表示，交委會要求NCC在3月底前提出鏡電視調查報告，但是NCC報告充滿護航文字，也沒有真正進行調查，因此要求成立調閱小組。希望調閱今年1月19日第999次的會議紀錄逐字稿、會議錄音檔案，以及1月19日之前相關審查紀錄、公文往返紀錄、申請文件，送到交通委員會做調閱。

國民黨立委洪孟楷表示，依程序也要通過作業要點，推派召集人，討論相關調閱文件，但其實也都行之有年，時間要快也可以很快，強調成立調閱小組本來就是立委職權，絕對沒有政治干預行政的解釋空間。

國民黨立委魯明哲表示，支持成立調閱小組，調閱小組是為了釐清外界猜測的問題，也是幫NCC解決問題。

陳耀祥表示，NCC作為獨立機關不應該受到政治干擾，陳椒華還沒看相關資料就認為NCC欺騙，認為成立調閱小組是政治性決定，如果把資料審查過程都提供，這是典型的政治干預，也是傷害機關的獨立性。

陳耀祥表示，作為獨立機關有些資料確實不方便提供，但如果針對委員疑問，也會努力檢討改進，強化跟委員溝通。

民進黨立委劉世芳認為，應該釐清成立調閱小組的程序以及確認調閱內容為何，如果相關文件並不是在公務機關內，而是在私人機關也可能無法提供，如果是要會議討論過程，相關資料也可以請NCC直接提供。

民進黨立委李昆澤表示，陳椒華可以針對需要的資料請NCC提供，如果應提供但是未提供，也可以下次再請NCC做專題報告提出相關質疑，未必要用調閱小組方式。

由於立委間意見分歧，對調閱小組的討論長達近1小時，召委洪孟楷最後決議現場表決，同意票5人、反對成立票數7人，最後未通過成立調閱小組。（編輯：潘羿菁）1110414