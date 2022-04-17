吳釗燮：烏克蘭遭俄羅斯入侵 本世紀人類悲劇

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（中央社記者游凱翔、王承中台北17日電）為了替烏克蘭祈福，波蘭台北辦事處今天下午舉辦慈善音樂會，外交部長吳釗燮致詞表示，這場戰爭是本世紀人類的悲劇，台灣沒有因地理距離而降低關心和協助，會繼續和民主夥伴們站一起共同支持烏克蘭。

與會的立法院長游錫堃稍晚在臉書發文說，俄羅斯的侵略行為讓世界看見，烏克蘭為了守護自由民主付出多大代價，國際社會也紛紛援助相挺；為持續支持烏克蘭，他今天與立法院秘書長林志嘉一同參加由波蘭台北辦事處發起的「為烏克蘭祈福」演奏會。

俄羅斯軍隊在烏克蘭境內涉及屠殺上百名平民，引發國際憤慨，為了替烏克蘭祈福，波蘭台北辦事處下午3時在台北國家音樂聽舉辦「SOLIDARITY WITH UKRAINE 慈善音樂會」，立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、波蘭台北辦事處長高則叡等人出席。

吳釗燮致詞表示，今天他以莊嚴的心情參加這場音樂會，今年2月24日，威權的俄羅斯對民主的烏克蘭發動殘暴侵略戰爭，造成無數平民失去寶貴生命；數百萬烏克蘭人民匆忙逃離家園流離失所，至今戰火仍延燒，這是本世紀人類悲劇。

吳釗燮指出，台灣和全球民主陣營團結一致，譴責並制裁俄羅斯，台灣的人民和政府也通力合作，全力協助流離失所的烏克蘭人，沒有因為地理距離而降低台灣的關心和協助，彰顯共同珍惜的價值和台灣人民的良善。

吳釗燮強調，今天他和在座各位好朋友齊聚一堂，聆賞優雅音樂、也為烏克蘭祈福，期待戰火早日平息、烏克蘭人民能快快恢復正常的生活，重建美麗家園，台灣也會和繼續民主夥伴們站在一起，共同支持烏克蘭。

游錫堃則在臉書表示，音樂不分國界，聽完烏克蘭及波蘭音樂家的作品後，在台灣也能感受到團結與愛國的精神；祈禱戰火平息，願烏克蘭能盡早恢復和平，烏克蘭加油。

這場音樂會由波蘭台北辦事處發起，外交部及文化部指導、台北愛樂文教基金會主辦，除了以樂音替烏克蘭加油，並緬懷因戰爭離世的逝者外，也盼藉音樂會舉辦集結各界愛心，以實際行動幫助烏克蘭，全數票房收入扣除必要支出後，全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用。

另外，在音樂會舉辦前，民間社團「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」下午邀集近百名包括烏克蘭籍在內的民眾，躺自由廣場牌樓前「假死抗議」（Die-In Protest），並播放空襲、火砲等配樂，盼國際及社會譴責種族滅絕行為。（編輯：蘇志宗）1110417