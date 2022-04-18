更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國防醫學院3學生染疫 改線上授課至22日

2022/4/18 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北18日電）國內Covid-19疫情上升，國防醫學院今天證實，目前有3名學生確診，大學部學生自18到22日暫停實體課程，改線上上課。

國防醫學院今天發布新聞稿指出，16日學院的1名學生在休假期間因為身體不適自行就醫，經核酸檢測（PCR）結果為陽性。校方立刻依照地方衛生單位指導，實施密切接觸者匡列篩檢，PCR檢測結果新增2名學生為陽性反應，目前共計3名學生確診，均實施住院及居家隔離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防醫學院表示，學院已依中央流行疫情指揮中心及地方衛生單位指導實施疫調作業，完成對密切接觸者隔離及PCR檢測；另外，為減少人員流動及考量Omicron潛伏特性，大學部學生自4月18日至22日暫停實體課程，均改採線上視訊方式授課。

國防醫學院指出，不會影響學生受教權益，校方同時加強校內防疫工作，持續落實分艙分流、全面環境清消及人員健康管制等各項防疫作為，維護師生健康安全。（編輯：林克倫）1110418

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載