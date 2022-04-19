紓困特別條例延到112年6月底 立院22日列報告事項

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院程序委員會今天將行政院函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日請查照案，列22日立法院會報告事項。

依「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」規定，施行期間將在今年6月30日屆滿。有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎在國際間仍屬嚴峻，且衡酌國內疫情發展變化快速，很難在6月30日前戛然而止，相關防疫作為及防疫設備、物資以及醫療量能等，都有持續採行與整備的必要，並得繼續執行特別條例相關措施，行政院15日函請立法院同意特別條例及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日。

立法院程序委員會今天中午開會討論第10屆第5會期第9次會議議事日程，民進黨團在報告事項部分提議，於22日院會報告事項中增列行政院函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間至112年6月30日請查照案。對此，立法院程序委員會現場委員沒有異議，通過民進黨團提案。

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此案排入22日立法院會報告事項，屆時院會如果其他黨團沒有提出異議，依立法院議事處意見，擬請院會將此案交社會福利及衛生環境、財政兩委員會審查。

國民黨團總召曾銘宗今天於程序委員會中表示，針對行政院函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長1年，國民黨團將會強力支持。另外，國民黨團也擬具「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例第3條條文修正草案」，增加防疫照顧假及薪資補貼，因為未來可能國內會大量染疫，現在12歲以下兒童幾乎都沒有接種疫苗，所以希望給予家長照顧假和薪資補貼。（編輯：謝佳珍）1110419