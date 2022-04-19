美國賓州復設駐台辦事處 推動智慧製造領域合作

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美國賓州復設駐台辦事處後，今天與台灣官方及民間單位舉辦線上經貿與科技論壇，媒合智慧製造生態系統及數位轉型供應鏈，州長沃爾夫期許台賓關係更上層樓。

配合賓夕法尼亞州駐台貿易投資辦事處3月恢復運作，中華民國駐紐約辦事處、經濟部國際貿易局、台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會）及賓州經濟發展廳美東時間18日晚間舉辦「台灣-賓州經貿與科技合作線上論壇」。

沃爾夫（Tom Wolf）開幕致詞時說，賓州很驕傲成為許多台商投資及創造就業的所在，期待透過重啟賓州駐台辦事處，進一步強化台賓關係。

沃爾夫提到，費城的細胞與基因療法，以及匹茲堡的工業自動化、自駕車、先進製造，向來是賓州經濟支柱。眾多賓州企業正將境內知名大學的創意思維轉化為商業應用，其結果將改變人們工作、移動與疾病治療方式。

駐紐約辦事處長李光章致詞表示，台賓經貿關係緊密，產業互補，他數週前才在賓州首府哈立斯堡（Harrisburg）與沃爾夫會談，兩人都認為，台賓在經濟、科技與教育等領域具廣泛合作機會，賓州此時恢復在台設處正是時候。

李光章說，去年台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）部長級會議中，雙方同意將第五代行動通訊技術（5G）與人工智慧（AI）列為優先合作領域。先進製造是賓州強項，台灣則在半導體及全球電子產品供應鏈具有優勢，台賓是實現TTIC架構共識最自然的夥伴。

經濟部國貿局長江文若透過預錄影片表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時代，製造業將愈趨自動化、客製化，以適應生產線頻繁變動。台灣政府鼓勵業者積極回應這個快速變遷的趨勢，期待整合台灣在機械、資通訊及電子研發的優勢，發展智慧機器人科技。

江文若說，在TTIC架構下，台美可結合雙方產業優勢、深化經貿連結，雙邊經貿、科技合作互動將更為頻密，期待未來透過「選擇美國」（Select USA）投資峰會及美國商機日等活動，推進彼此交流合作。

電電公會理事長李詩欽指出，智慧製造是全球趨勢，也是數位轉型關鍵。電電公會計劃今年組團參加「選擇美國」投資峰會，未來希望有更多機會與賓州企業合作。

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賓州經發廳副廳長布瑞爾（David Briel）與賓州駐台辦事處長葛禮仁（Liran Golan）在會中介紹賓州優勢產業與投資環境。賓州卡內基美隆大學（CMU）國家機器人工程中心（NREC）、匹茲堡機器人協會（Pittsburgh Robotics Network）及RE2機器人公司（RE2 Robotics）代表分享先進製造與AI技術；台灣廣運機械、電電公會代表則介紹台灣智慧機械產業發展。

駐紐約辦事處透過新聞稿表示，台賓在智慧製造深具互補利基及合作潛力，這場論壇有助強化相關領域產業交流、分享自動化創新技術及媒合商機，促進關鍵產業供應鏈合作。（編輯：陳惠珍）1110419