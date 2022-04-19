時力質疑國軍裝備性能 國防部：依標準嚴格把關

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）國防部今天針對外界質疑國軍裝備品質回應指出，國軍裝備都依照相關標準嚴格把關，確保品質無虞，戰鬥個裝都經過測試，有紀錄可查，軍備局對於各方建言將審慎研究參考。

時代力量立法院黨團今天召開記者會，黨團總召邱顯智表示日前接獲現役志願役基層軍人的陳情，指2017年開始發放的新型國軍個裝並不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，例如頭盔不抗凹陷、防彈背心的抗彈板無法抵抗國造穿甲彈的射擊、夜視鏡結合座稍微撞擊就會斷裂、瞄準鏡的十字線歪斜導致精度不夠等。

國防部晚間發布新聞稿指出，國軍新式戰鬥個裝等裝備採購、生產及驗收，均以保護官兵、發揮戰力為最優先考量，並依相關標準嚴格把關，期確保品質無虞。

國防部表示，戰鬥個裝研發測試，均依軍種需求完成建案，並遵嚴謹生產鑑測程序完成測試，均有紀錄可稽。

國防部指出，對各方廣泛提出研改建議，軍備局樂見參與及支持，將審慎研究參考，期以最佳產品提供國軍官兵使用。（編輯：林興盟）1110419