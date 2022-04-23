台鐵工會5/1集體休 蘇貞昌：與乘客作對不會獲諒解

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（中央社記者吳哲豪南投23日電）台灣鐵路工會發動5月1日以不加班方式集體休假，行政院長蘇貞昌今天表示，政府有誠意和台鐵員工一起改革，不應與乘客作對造成不便，這樣不會獲得乘客諒解及社會支持。

蘇貞昌今天在國發會主任委員龔明鑫等人陪同下，出席「中興新村整體規劃暨台灣省政資料館重新開館典禮」，蘇貞昌等人參觀了省政資料館推出的展覽，了解重新開放後情形，蘇貞昌也接受媒體聯訪，針對台灣鐵路工會發動5月1日以不加班方式集體休假以及防疫等議題作出回應。

媒體詢問蘇貞昌針對「台鐵工會五一不加班」看法，蘇貞昌指出，有百年歷史的台鐵，在公眾運輸及旅客服務都有很好成績，但最近連續發生重大車禍，台鐵已不能再僵化下去，政府提出承諾跟保證，台鐵公司化員工福利、薪資等各方面既有權利不會受影響，他也請員工放開心胸，迎向改革，贏回台鐵往年的榮譽。

蘇貞昌說，政府非常有誠意要和台鐵員工一起改革，活化運作，讓台鐵員工走路有風，而不是與衣食父母的乘客作對，造成他們的不便，作為自己的訴求，這樣更不會獲得乘客諒解及社會支持，希望大家一起來支持台鐵改革。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是否要「以篩代隔」，蘇貞昌指出，國際間疫情還是相當嚴峻，不過台灣有信心和成績，也做了充足準備，所以逐步開放國門，但難免會有境外確診入境，國內確診數會增加，幸好這次病毒絕大部分是輕症及無症狀，從這樣經驗中，政府會逐步應對，不會像上海封城。

蘇貞昌說，接下來大量快篩試劑、藥品及疫苗都會進來，為下一階段開放做準備，政府會以縮短隔離時間、縮小隔離項目，從各方面逐步地讓人民能夠愈來愈正常生活。（編輯：謝雅竹）1110423