總統提名邢泰釗為檢察總長 立院26日行使同意權
2022/4/24 21:23
（中央社記者王承中台北24日電）總統蔡英文提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，提名咨文已送抵立法院。立法院程序委員會日前排定議事日程，將於26日上午院會進行檢察總長同意權行使。
最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，蔡總統依「法院組織法」第66條第2項規定，提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長，咨請立法院同意。法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。
立法院程序委員會19日中午開會討論第10屆第5會期第9次會議議事日程，對於民進黨團提議於26日上午增列總統提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長同意權行使事項，程序委員會現場委員無異議通過。（編輯：楊蘭軒）1110424
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。