綠委盼降低外籍球員歸化門檻 增國家隊競爭力

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（中央社記者王揚宇台北26日電）籃協顧問、民進黨立委莊瑞雄今天指出，現行運動員的歸化制度門檻過高，不利台灣爭取國際人才，建議可修國籍法，完備外籍球員歸化制度，也期盼能盡速完成修法，讓台灣國家隊保持及增加競爭力。

內政部戶政司長林清淇說，適度降低歸化門檻有利爭取國際人才，已將相關修正草案送行政院審查。

剛接任中華民國籃球協會顧問的莊瑞雄等人今天在立法院召開「台籃引擎發動－確立外籍球員歸化制度」記者會，提出相關主張。

莊瑞雄說，歸化球員為國際籃壇10多年來的趨勢，但台灣自2013年首位歸化球員戴維斯加入後，再也沒有新歸化的籃球員加入，正因為沒有足夠成熟具體的制度來引導有意歸化、條件也適合的外籍球員申請，導致台灣不斷錯過優秀的歸化對象。

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莊瑞雄指出，針對國籍法修法，雖然目前外籍球員要歸化，已不必放棄原國籍，但現行法規規定的歸化途徑，一個是殊勳歸化，但這較不適用來台投入職籃發展的外籍球員，另一個則為高專人才歸化，但現行法規範居留時間，也不適用各國間轉換聯盟發展的球員，相關門檻應予以調整，賦予彈性，也應做好配套措施。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+事務長蔡裕隆表示，目前聯盟尚無針對歸化球員特殊名額的設置，不過現行內政部提出的修法方向，是將每年合計183日以上合法居留的繼續年限，由「5年」下修為「2年」，或曾在中華民國領域內合法居留繼續5年以上，每年無須合計183日以上居留事實，倘若能夠修法通過，形同打開歸化之門，聯盟增設歸化球員名額也是指日可待。（編輯：林興盟）1110426