吳釗燮贈勳吐瓦魯駐台卸任大使 盼續深化邦誼

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（中央社記者黃雅詩27日電）外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈卸任的吐瓦魯國駐台特命全權大使涂莉梅（Limasene Teatu）「大綬景星勳章」，表彰涂莉梅自2017年到任以來，對於促進台灣與吐國邦誼的貢獻與成就。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮期盼涂莉梅離任返國後，持續協助深化台吐邦誼、強化雙邊各項合作計畫及促進兩國人民情誼。

外交部指出，涂莉梅感謝兩國長年深厚的合作關係，以及中華民國政府及人民，對於吐瓦魯在防疫及永續發展等領域的支持，也表示至為珍惜與各駐台大使間的工作情誼。

台灣與吐瓦魯建交邁入第43年，兩國共享民主、自由及人權價值，涂莉梅表示歸國後將持續支持台灣的國際參與，彰顯台灣對國際社會的貢獻。

外交部指出，涂莉梅是吐瓦魯第二位派駐台灣的大使，任內備受外交團敬重。

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馬紹爾群島、諾魯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖露西亞等友邦駐台大使今天皆出席觀禮祝賀，氣氛溫馨隆重。

外交部指出，台灣與吐瓦魯近年來在高層互訪、農技合作、漁業發展、醫療衛生、潔淨能源以及文化交流等各項合作成效卓越。中華民國與吐瓦魯國在1979年建立外交關係，是在太平洋地區關係最堅實友好的邦交國之一。台吐兩國將在既有的合作基礎上，持續深化互利互惠的永續夥伴關係。（編輯：蘇龍麒）1110427