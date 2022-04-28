國民黨籲儘快採購兒童疫苗、足額治療新冠藥物

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨今天持續針對防疫議題召開記者會，呼籲政府盡快採購兒童疫苗，並主張應給家長有薪照顧假；國民黨智庫則召開座談會建議，政府應採購足額治療新冠藥物，並盡速下放到各地醫療機構。

國民黨今天召開「防疫監督平台：防疫政策亂象多，年輕父母有話說」記者會，稱政府的新防疫政策，沒有配套，讓家長、學校手忙腳亂。文傳會副主委林家興表示，國民黨力挺年輕父母，主張政府應儘快採買兒童疫苗，並給出具體時程；以及優先充足供應快篩試劑給學校；和並頒布家長專用的防疫指引，並推動有薪照顧假。

前文傳會主委、國民黨桃園市議員擬參選人凌濤則在會中表示，12歲以下的孩子未施打疫苗，儘管宣導輕症比率偏高，但他身為一名父親，相信誰都不會希望自己的孩子染疫受苦，因此他要為桃園的家長發聲，停課、線上教學、快篩及確診指引有效積極的通知，負起責任，制定大家可以遵循的標準，不要讓家長每天處於焦慮跟恐慌。

國民黨智庫則召開「Omicron大舉來襲，政府政策在哪裡」座談會，國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，目前新冠最好的治療藥物Paxlovid，應在檢驗確診後盡速投藥，因為在早期發病階段，病毒複製時就是給藥的關鍵時刻，但這時機點非常容易錯過，這是為何美國一確診門診馬上就開藥，因為就算打了疫苗還是可能被感染。

陳宜民指出，台灣之前不知道是不是因為儲備藥物不足原因，導致隔離醫院若要使用這些藥物尚須提交申請資料至疫情指揮中心，再由疫情指揮中心撥發，可能造成有確診者情況緊急恐等不到救命藥物、錯過黃金救援時機。

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中華民國防疫學會理事長王任賢指出，他認為醫療量能、公衛量能沒有面臨崩潰；台北市長柯文哲的軟性封城是永遠不會做的，那只是一種政治宣傳、恐嚇人民的口號。

王任賢說，政府不能用疫苗施打限制民眾的自由，第3、4劑疫苗是以前的疫苗，如同今年的流感打去年的流感疫苗一樣會有效嗎？實際上的意義不太，反而像是政府在推銷疫苗一樣。既然實際意義不大，就不該列入政策、強制人民執行。（編輯：蘇志宗）1110428