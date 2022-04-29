美國會立法支持台灣 南加州僑胞展現實力

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駐洛杉磯辦事處副處長林暉程（右）28日在經文盃高爾夫球賽致詞，感謝僑胞為台美關係的深化貢獻心力。左為南加州中華民國高爾夫球聯合會長江瑞瀛。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年4月29日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美國聯邦眾議院昨天以425比0壓倒性票數，通過法案支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。駐洛杉磯辦事處官員今天表示，這項立法的幕後可見南加州僑胞實力展現。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程今天為南加州中華民國高爾夫球聯合會的第26屆經文盃開球。賽事在加州鄉村高爾夫球俱樂部（California Country Club）舉行，僑胞與外國友人共128人參與競桿。

林暉程受訪時提到，眾議院昨天通過S.812法案，指示國務院制訂策略，協助台灣恢復在世界衛生組織（WHO）決策機構世界衛生大會的觀察員地位。

林暉程說，這項法案的共同提案人是南加州地區選出的眾議員，包括共和黨籍的金映玉（Young Kim）、民主黨籍的薛曼（Brad Sherman）。

南加州大洛杉磯是全美最多台灣人聚居的地區，林暉程說，台灣僑胞熱心公益，在美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的時候捐助口罩與防疫物資，平時對選區內的國會議員發揮影響力，這次最新一項挺台法案的通過，可見僑胞的實力。

洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永、橙縣華僑文教中心主任蔣翼鵬與多名洛杉磯經文處人員也參與這場高爾夫球賽。

南加州中華民國高爾夫球聯合會創會會長邱垂煌向中央社記者說明，該會成立26年來，每年舉行經文盃、國慶盃兩場比賽，提供南加州僑胞以球會友。

邱垂煌說，經文盃原名處長盃，宗旨是僑胞用來感謝辦事處外交人員的辛苦，並邀請其他國家駐外人員參與，打球兼做國民外交。（編輯：郭中翰）1110429

南加州中華民國高爾夫球聯合會舉辦的經文盃高爾夫球賽進入第26年，南加州僑胞與駐洛杉磯辦事處人員以球會友。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年4月29日