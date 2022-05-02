立委籲設急診快速通道 確保兒童獲完善醫療資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）時代力量立委陳椒華等人今天說，COVID-19疫情衝擊急診量能，特別是兒童急診，因此呼籲指揮中心應規劃兒童急診快速通道，或急門診進行分流等相關措施，確保兒童能獲得完善醫療資源。

陳椒華今天與時代力量基隆市議員陳薇仲等人在立法院召開記者會。

陳椒華說，日前林口長庚醫院發生6個月大嬰兒高燒，在急診室前排隊1小時後不治死亡的不幸事件，引發社會關注在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻下，兒童急診量能的情況。

陳椒華呼籲，中央流行疫情指揮中心應研議在現行急診的檢傷制度下，做更細緻的分流。例如規劃兒童急診快速通道或急門診等，確保急診量能足以因應病童的緊急需求；此外，醫界也建議，快篩陽性才到醫院做PCR，這能緩解急診的人潮，讓急診回歸給真正重症及需就醫的民眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化縣醫療界聯盟前任理事長、醫師蔡志宏建議，政府要提供足夠的疫苗及誘因，讓65歲以上長者施打3劑疫苗的比率提高至9成，也要讓想打疫苗的兒童可以打到疫苗，這對降低重症及死亡率有明顯幫助。

他也說，要建立完善的居家遠距照護資訊平台，及準備充足的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，約140萬至300萬份，給輕症及高風險病人服用，以降低重症及死亡率，增加民眾與病毒共存的安全感。（編輯：蘇龍麒）1110502