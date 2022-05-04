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政院：總統未否定快篩實名制 另將協調市場增加供貨

2022/5/4 22:33（5/4 22:42 更新）
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媒體報導，總統蔡英文（圖）對於近期快篩試劑造成的民怨四起震怒；行政院發言人羅秉成澄清，蔡總統沒否定快篩實名制，而是提醒可讓民眾有多元購買管道。（中央社檔案照片）
媒體報導，總統蔡英文（圖）對於近期快篩試劑造成的民怨四起震怒；行政院發言人羅秉成澄清，蔡總統沒否定快篩實名制，而是提醒可讓民眾有多元購買管道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）媒體報導，總統蔡英文對於近期快篩試劑造成的民怨四起震怒；行政院發言人羅秉成晚間澄清，蔡總統沒有否定快篩實名制，而是提醒可讓民眾有多元購買管道；政府也將協調廠商，增加供貨到超商等市場通路，快篩實名制會持續運作。

中國時報報導，據轉述，總統蔡英文在民進黨中常會時，對於民眾買不到快篩試劑引發的民怨震怒。行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組表示，民進黨中央黨部已經說明該報導所述為未經查證的報導。

羅秉成說，總統在中常會中僅提醒除了實名制，可以再加緊協助其他通路鋪貨，讓民眾可以多一點購買快篩的管道，並沒有否定現行的快篩實名制。

羅秉成指出，政府除持續進口國際大廠快篩劑作為實名制供貨，也會依照各縣市確診與居隔人數比例提供各地方免費快篩，另外，也將協調國內廠商持續增加產能、進口商加緊增加進口量，以提供國內需求。

他說，除了快篩實名制持續運作外，政府會協調廠商，增加供貨到超商等市場通路，供大家購買，短期間面對快速上升的買氣，雖有一時供應不及的狀況，但無論是國產或是進口的快篩都會不斷供應，希望民眾有需要快篩才買，不必囤貨。（編輯：潘羿菁）1110504

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