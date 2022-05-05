世盟視訊論壇 曾永權：俄烏戰爭凸顯自由民主重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北5日電）世盟理事長曾永權今天說，俄烏戰爭打破區域穩定，進而影響全世界的經濟，更凸顯自由民主的重要；中華民國堅定捍衛自由民主，呼籲各國應一致堅定自由民主的信念，經濟持續成長，促進世界和平。

世界自由民主聯盟中華民國總會今天下午以自由法治與民主為主題，召開「世盟歐洲區域視訊論壇」，邀請德國國會議員費雪(Axel Fischer)、英國參議院副議長羅根（Dennis Rogan）、愛爾蘭參議員威爾森（Diarmuid Wilson)、義大利前外長戴爾奇、義大利參議員馬朗（Lucio Malan）、保加利亞前外長米托夫（Daniel Mitov)、保加利亞前環境部長迪莫夫（Neno Dimov)、馬爾他騎士團駐諾魯共和國大使杜允士（Fabrizio Bozzato)等人參加。

曾永權透過視訊表示， 大家都知道自由與民主，相依相連，有自由，才會有民主；有民主，才會有自由。在自由民主的核心，不可獲缺的是「法治」的精神，從根本意義上說，法治保障人民的權益，法治更是民主社會的基石，要創造自由的社會，民主與法治就不能分離開來，兩者必須同步並行。

曾永權說，唯有實行法治的民主，社會才能建立信任，在危機中堅持不懈，以包容對話來消除社會分歧，減少衝突的發生。

曾永權也說，當前國際情勢面臨歷史的轉捩點，俄烏戰爭打破區域穩定，進而影響全世界的經濟，更凸顯自由民主的重要，世界上仍有許多地方的人民飽受戰爭之苦。中華民國堅定捍衛自由民主，呼籲各國應一致堅定自由民主的信念，經濟持續成長，促進世界和平。

曾永權指出，美國智庫自由之家（Freedom House）在2022年全球自由報告中，全球民主已連續16年衰退，台灣仍獲得94分高分，與去年持平，繼續名列最自由國家之一。這是政府和全國人民，長年努力的結果，是舉世公認的榮耀與成就。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世盟總會長饒穎奇則表示，從1828年全球民主化浪潮發展以來，到2003年為止，全世界已發展出63%的國家、70%的人口，得以享有自由民主的生活方式。然而到了今年2月，根據英國經濟學人智庫的2021年民主指數報告，全球僅剩45.7%的人口，生活在民主體制下，創下至2006年首度公布民主指數以來，全球評分數最差的紀錄。

饒穎奇說，台灣在167個受評國家地區中，排名第8，是亞洲唯一擠進前10名的全面民主完全民主政體，這是政府與人民長期努力的成就，也是中華民國全體國民的榮耀。（編輯：翟思嘉）1110505