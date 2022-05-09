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後指部前指揮官姜振中 接任退輔會副主委

2022/5/9 18:24（5/9 18:41 更新）
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總統府9日任命退役中將、後備指揮部前指揮官姜振中（前）擔任國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔、葉素萍台北9日電）總統府今天發布總統令，任命退役中將、後備指揮部前指揮官姜振中，擔任國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員。

姜振中今年1月已屆齡退伍，退伍前最後職務為後備指揮部指揮官。根據後指部官網刊載，姜振中畢業於陸軍官校正53期（73年班）、陸軍學院83年班、戰爭學院89年班、政大國際事務所碩士95年班。

並歷任排、連、營長、陸軍機步298旅旅長、八軍團參謀長、澎防部副指揮官、陸軍司令部戰訓處長、澎防部指揮官、國防部作計室次長及金防部指揮官等重要軍職。

姜振中於民國108年7月1日起擔任後指部指揮官，致力推動全民國防、軍事動員準備、災害防救整備、後備軍人管理、留守業務服務及人才招募等主軸工作，厚植後備動員整體戰力。

目前退輔會除了主委馮世寬外，分別有兩名政務副主委（李文忠、姜振中）、1名常務副主委（吳志揚）。（編輯：蘇志宗）1110509

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