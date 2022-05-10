彈劾陳隆翔遭疑政治追殺 監委：無違反一事不再理

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（中央社記者陳俊華台北10日電）監察院彈劾檢察官陳隆翔，遭疑政治追殺。提案的監委高涌誠、林郁容今天說，懲戒法院認為本案提出的新事證不符審查要件，判決不予併案審理，因此另行提案彈劾，沒違反一事不再理原則。

監察院6日公告，檢察官陳隆翔辦案嚴重違反辦案程序，提案彈劾。「劍青檢改」昨天發表聲明，強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法。

媒體報導，國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評監察院「華視化」，質疑監委干涉獨立檢察權，難道是因為偵辦結果不如執政黨高層預期，就要「政治追殺」。

高涌誠、林郁容晚間透過新聞稿表示，媒體指控「曲棍球案二度彈劾檢察官陳隆翔，涉及違反一事不再理」、「政治追殺」，均非屬實。

高涌誠、林郁容說，懲戒法院對於陳隆翔彈劾案歷次判決，都一致認為本案提出的新事證，不符合監察法第8條規定的「審查」要件，判決不予併案審理。懲戒法院既有前開的認定，提案委員就依判決意旨，另行提案彈劾。

高涌誠、林郁容指出，監察院5日召開彈劾案審查會，經審查決定彈劾成立，移送懲戒法院審理，以善盡憲法所賦與糾彈不法的責任，參照懲戒法院意旨，自無違反「一事不再理」的原理原則。

高涌誠、林郁容表示，為免影響懲戒法院審查，彈劾案文已依規定移送並上網公布，本案靜待職務法庭審理，並尊重職務法庭對於個案的判斷及決定。（編輯：林興盟）1110510