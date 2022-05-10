更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎
國際

烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九宮格匡列爭議多 教育部：請學校從寬認定防疫假
首頁 / 政治

彈劾陳隆翔遭疑政治追殺 監委：無違反一事不再理

2022/5/10 18:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）監察院彈劾檢察官陳隆翔，遭疑政治追殺。提案的監委高涌誠、林郁容今天說，懲戒法院認為本案提出的新事證不符審查要件，判決不予併案審理，因此另行提案彈劾，沒違反一事不再理原則。

監察院6日公告，檢察官陳隆翔辦案嚴重違反辦案程序，提案彈劾。「劍青檢改」昨天發表聲明，強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法。

媒體報導，國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評監察院「華視化」，質疑監委干涉獨立檢察權，難道是因為偵辦結果不如執政黨高層預期，就要「政治追殺」。

高涌誠、林郁容晚間透過新聞稿表示，媒體指控「曲棍球案二度彈劾檢察官陳隆翔，涉及違反一事不再理」、「政治追殺」，均非屬實。

高涌誠、林郁容說，懲戒法院對於陳隆翔彈劾案歷次判決，都一致認為本案提出的新事證，不符合監察法第8條規定的「審查」要件，判決不予併案審理。懲戒法院既有前開的認定，提案委員就依判決意旨，另行提案彈劾。

高涌誠、林郁容指出，監察院5日召開彈劾案審查會，經審查決定彈劾成立，移送懲戒法院審理，以善盡憲法所賦與糾彈不法的責任，參照懲戒法院意旨，自無違反「一事不再理」的原理原則。

高涌誠、林郁容表示，為免影響懲戒法院審查，彈劾案文已依規定移送並上網公布，本案靜待職務法庭審理，並尊重職務法庭對於個案的判斷及決定。（編輯：林興盟）1110510

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族