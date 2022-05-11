黃珊珊快篩陽性症狀喉嚨痛 行程取消隔離7天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市副市長黃珊珊在臉書（Facebook）表示，自己有點喉嚨痛、COVID-19快篩陽性，今天行程緊急取消，在家隔離7天居家辦公跟視訊開會等。

台北市副市長黃珊珊原訂今天上午出席企業捐贈北市府血氧機的受贈儀式，結果傳出快篩陽性，行程緊急取消。

黃珊珊隨後在臉書證實，自己有點喉嚨痛，早上起來覺得怪怪的，做了快篩果然陽性，是可以預期的事，推測應該是這兩天被感染。

黃珊珊表示，她早上開完線上會議，再請秘書把車開到家裡、把鑰匙丟在門口，她再開車去做PCR採檢，接下來就回家隔離7天，這幾天採居家辦公和線上會議。

黃珊珊說，COVID-19「是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了」，呼籲快篩陽性不用慌，民眾自駕或步行到各大醫院篩檢，隔離期間有狀況有區級關懷中心或視訊醫療可協助。（編輯：陳仁華）1110511