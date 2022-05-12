二次彈劾陳隆翔惹議 法務部盼各機關謹守分際

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（中央社記者王揚宇台北12日電）監察院6日公告就同一事實二次彈劾檢察官陳隆翔，引發各界討論。法務部次長陳明堂今天說，希望各界能尊重檢察官獨立行使職權，謹守機關之間的分際。

立法院司法及法制委員會今天併案審查朝野立委所提司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文修正草案，陳明堂等人列席報告，並備質詢。

對於監察院再度彈劾陳隆翔，國民黨立委曾銘宗質詢時提到，監察委員追殺陳隆翔，是否會造成檢察官之間的寒蟬效應。

陳明堂說，任何的政黨或團體，都不該影響檢察官獨立辦案的核心工作，涉及核心工作部分，也都會請檢察官要有獨立行使職權的心理。

曾銘宗詢問，此案是否違反一事不再理原則；陳明堂說，檢協會提到有違反，但是不是有違反，交由懲戒法院決定。

陳明堂也指出，法務部本來是尊重監察院的職權，但過程中造成社會爭議，也可能已經侵犯檢察偵辦的核心事項，希望各機關、各界都能尊重檢察官獨立行使職權，對於監察權的行使跟司法權的分際，應該要特別尊重。

國民黨立委葉毓蘭也關注此議題，並說法務部難道要縱容少數監委充當政治報復的打手。

陳明堂指出，法務部的立場，是要捍衛司法獨立及檢察官純淨的辦案空間，要請各機關、民眾能正視檢察官獨立行使職權的重要性，謹守機關之間的分際。

葉毓蘭說，這要請法務部長蔡清祥對外做嚴正聲明，當檢察官可以獨立行使職權的靠山。

陳明堂說，「部長會做檢察官的靠山，但做法上要怎麼做，會跟部長報告」。（編輯：蘇龍麒）1110512