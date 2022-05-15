民進黨地方主委22日改選 正國會多縣市對戰英系

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨地方黨部主委22日將改選，目前正國會及其盟友擁7席主委，不過，這次改選，英系積極拓展各縣市版圖，正國會在基隆市、金門縣、宜蘭縣等地方面臨英系踢館。

民進黨22日將舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委；預計7月間召開全國黨代表大會，改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。

2020年黨職選舉時，正國會在地方黨部主委選舉，拿下7席，成為最大贏家。

這次地方主委改選，英系積極布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。

宜蘭縣的部分，爭取連任的正國會主委陳俊宇，面臨英系支持的前任主委黃建財挑戰；基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和與英系的前主委張錦煌角逐。

金門縣部分則是與正國會友好的現任主委許建全，對上金門小英之友會會長蔡其雍。

雲林縣的部分，原本是正國會盟友、山線立委劉建國力挺現任執委沈健興，海線立委蘇治芬推派其助理林金忠；不過，沈健興日前宣布退出主委選舉，願以山海和諧團結一心的態度，全力支持林金忠；雲林縣的山海之爭，提前結束。

至於台北市、彰化縣、嘉義市也是一級戰區。

民進黨派系人士說，台北市延續上次的綠色友誼連線與英系對決態勢，這次由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的前議員顏聖冠，對上英系老議員張茂楠，也是一場激戰。

彰化縣部分，則由正國會的縣議員許書維對戰綠色友誼中評委楊富鈞；嘉義市則是綠色友誼連線的現任黨部主委黃露慧對上英系立委王美惠的顧問黃敏修，民進黨派系人士評估，這選區是五五波。

值得注意的還有新北市，雖然民進黨立委余天日前已宣布，因為家庭因素退出民進黨新北市主委的競選，不過，由於余天事前已先登記，因此22日的主委選票上依舊有余天的名字。

民進黨派系人士指出，余天知名度高、人緣好，雖然退選，但黨員自主投票下，余天會拿多少票，爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文又會拿多少票，這局還有看頭。（編輯：林淑媛）1110515