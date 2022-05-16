漢光演習圖上兵推登場 國防部：烏俄戰爭納入想定

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國軍漢光38號演習「圖上兵棋推演」16日正式展開。圖為去年國軍漢光37號電腦兵棋推演，國防部長邱國正（前）在衡山指揮所勉勵各級單位戮力演訓。（軍聞社提供）

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（中央社記者游凱翔台北16日電）國軍漢光38號演習「圖上兵棋推演」今天正式展開。國防部表示，推演想定包含近期敵情、俄烏戰爭啟示，均納入想定內容。相較過往電腦兵推，圖上兵棋推演採取面對面參與，更能詳實探討戰術戰法。

漢光38號圖上兵棋推演今天起至20日，一連舉行5天，各作戰區相關人員接獲命令進駐指揮所，進行圖上兵棋推演。

國防部上午告訴中央社記者，此次兵棋推演在考量防疫的前提下，採圖上兵棋推演方式實施；推演想定內容納入近期敵情、以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭啟示等。

今年漢光38號演習兵棋推演從電腦兵棋推演，改為圖上兵棋推演。國防部訓練參謀次長室聯合作戰訓練處長劉爾榮少將日前在記者會中說明指出，本次兵棋推演借鏡俄烏戰爭對防衛作戰啟示，召集國軍重要幹部，以圖上兵推面對面詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識及統一用兵觀念，有利作戰計畫發展，並具體提供建軍備戰參據。

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國軍將領解釋，圖上兵推與電腦兵推兩者目的不同。電腦兵推藉由電腦系統模擬攻防兩軍行動，同時具備戰術裁定功能，例如攻擊是否達到效果等，因此需要設定戰機飛行方向、發射飛彈時間點等多項參數，包括國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）、空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部，以及各作戰區的所有人員都要完成進駐。

圖上兵推則著重「研討」，雖然沒有電腦輔助，但同樣會有狀況及想定，但參與人員主要是負責作戰指揮的高層及相關參謀，不需動用大量編組人員。（編輯：郭無患）1110516