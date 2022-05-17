檢討蔡政府執政 藍智庫批青年問題惡化綠反駁

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（中央社記者王承中、葉素萍台北17日電）國民黨智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗今天表示，蔡政府執政6年來，青年低薪及居住等問題未改善，反而更嚴重，不僅25歲以下青年過半數月薪低於新台幣3萬元，而8年興建20萬戶社宅的政策也跳票。

民進黨發言人黃世杰回應指出，總統蔡英文就任6年來，一路從政策規劃，到推動落實，秉持讓民眾生活過得更好的理念，穩健讓各項績效與政策實現。

對於在野黨提出「高物價、低薪資」的問題，黃世杰指出，為因應全球通膨導致物價不斷攀升的問題，民進黨政府除了努力穩定國內物價外，也提出「加薪減稅」等政策，來減輕國人生活需求的負擔。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天召開「蔡總統與青年的距離」記者會。簡榮宗表示，蔡政府認為青年最重要的是就學、就業、創業及居住，但執政6年來，問題未改善反而更加嚴重。副總統賴清德日前在成大演講時，台下竟有41%的學生說想要「躺平」，顯示年輕人對未來感到悲觀。

簡榮宗表示，總統蔡英文在2015年宣稱8年內要興建20萬戶社會住宅，但過了6年，目前既有的社宅是6397戶，新完工部分是1萬4706萬戶，目前可居住的社宅僅有2萬餘戶，若再加上興建中、已決標待開工及規劃中的社宅，總共也才12萬4133戶，政策明顯跳票。

在低薪就業難部分，簡榮宗指出，蔡總統在2017年表示要提出解決5大方針，要解決年輕世代的低薪焦慮，但根據2020年的統計，25歲以下青年過半數月薪低於新台幣3萬元，其中最低工資法，目前仍躺在行政院，且30歲以下青年失業率也遠高於其他年齡層。

簡榮宗表示，國民黨主張利用囤房稅，讓房東願意納管，解決租屋黑市問題，讓租屋族可以請領租屋津貼，減輕年輕人的居住壓力。

他指出，國民黨也認為職業訓練必須要跨領域，讓大家成為多功能的人才，而非只是單一學校畢業的技術。另外，更新全台的老舊商辦，吸引廠商進駐，成立育成中心，提高青年就業機會。

簡榮宗表示，台灣有很多技職學校，可能很多畢業生的出路不順遂，建議技職學校可以思考跟企業合作，培育企業需要的人才，與國際科技大學接軌，讓技職學生有更多的國際視野，幫助未來就業。

簡榮宗指出，台灣有很多產業受限於監管及複雜的法令程序，政府也往往都是從防弊的角度思考，造成很多創業者只能選擇出走，國民黨認為企業根留台灣，才能提升經濟成長，解決青年就業問題，政府必須要檢討創業法規，改善資本市場環境。（編輯：翟思嘉）1110517