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游錫堃：做好防疫 為正常生活繼續努力

2022/5/17 17:12
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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院長游錫堃今天接見台商時表示，感謝台商努力為經濟打拚，台灣在防疫上配合全球走向，轉變難免有陣痛期，大家要做好防疫，為正常生活繼續努力。

游錫堃在立法院接見亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團，包括立法院秘書長林志嘉、台灣民眾黨立委邱臣遠及國民黨立委溫玉霞、洪孟楷在內等人也在場。

游錫堃致詞時，首先代表立法院歡迎亞洲台灣商會聯合總會總會長江福龍、名譽總會長林見松，還有各會員國副總會長、名譽總會長及重要幹部蒞臨立法院。

他指出，最近台灣確診人數急速增加，疫情較為緊張；過去「清零」政策做得很好，但當全球不再進行「清零」而是採用與病毒共存的做法，台灣配合全世界這個走向，轉變難免有陣痛期，大家要面對，做好防疫，為正常生活繼續努力。

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游錫堃與訪問團一行互動時也表示，台灣的民主深受國際肯定。他指出，包括經濟學人資訊社（EIU）今年初公布的「2021民主指數報告」，以及人權組織「自由之家」今年2月公布的「2022年全球自由度調查報告」，台灣都表現亮眼。

邱臣遠指出，台灣是留根與研發的基地，歡迎台商回來投資；溫玉霞也說，歡迎大家回台灣隨時來拜訪；洪孟楷表示，願一起在鼓勵與支持台商的路上共同打拚，今年亞洲台灣商會聯合總會將邁入第30屆，「30而立」，祝福發展愈來愈好。（編輯：翟思嘉）1110517

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