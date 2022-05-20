國民黨智庫：消費大減加通膨 2022年經濟成長難保4

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨智庫今天表示，雖然主計總處估今年經濟成長率4.4%，但4月以來國內消費大減，加上今年通膨已可確定會超過2%，今年經濟成長率「保4」將有困難。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉行「520蔡政府施政總檢討－失控的物價與能源政策」記者會，經濟財政組召集人林祖嘉表示，民調顯示出，民眾對政府施政最不滿意前5名分別為物價調控、防疫措施、能源政策，空氣品質與兩岸關係。其中，對蔡政府物價管控的調查，有高達62.0%的民眾表示不滿意。

林祖嘉表示，4月的消費者物價指數（CPI）年增率達到3.38%，其中外食費年增率達到5.56%，雞蛋甚至高達24.39%，都比CPI高出很多，顯示民眾對通膨的感受非常明顯。

他指出，受到通膨影響，民間消費減縮，而台灣可能跟進美國聯準會升息，加上疫情對國內消費的衝擊，今年經濟成長率保4將有困難。

與會的國民黨立委謝衣鳯也說，主計處公布的全國薪資統計，2021年比前年負成長0.04%，台灣民眾的實質薪資是倒退的，若與2002年相比，也僅成長1.67%，幾乎停滯。4月CPI達到3.38%的高峰，再加上失業率的升高，人民的痛苦指數是逐月的攀升，再加上疫情的影響，民眾是更加的痛苦。

至於在能源政策的部分，林祖嘉則說，有高達60.6%的民眾擔心「2年內大規模停電」，只有34.9%不擔心；另有53.8%的民眾認為台灣能源供應不穩，只有28%的民眾認為能源供應穩定。

林祖嘉表示，民進黨政府推動2025非核家園政策，但綠電比例嚴重落後，2025年再生能源的目標為20%，然2021年只達到6.0%。因為綠電不足，燃煤發電比例升高，2021年台電燃煤發電量逼近2017年的巔峰時期。

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他認為，國發會2050年淨零碳排路徑圖再生能源的目標為60至70%，從現有的做法，根本無法達成。

國民黨立委員吳怡玎在會中說，淨零碳排路徑圖，目標宏大但究竟如何達成，沒有詳細的做法，也沒考慮到價格的問題。路徑圖提到各種技術，卻沒有大幅發展的經費，政府為推動2050淨零排放，預計要投入8年新台幣9000億元預算，其中一半來自國營事業，減碳目標達成不易。（編輯：翟思嘉）1110520