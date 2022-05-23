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賴清德赴祈禱會哀悼鄭達志 民進黨感謝台美人奉獻

2022/5/23 09:45（5/23 10:02 更新）
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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨今天說，副總統賴清德、總統府副秘書長李俊俋、民進黨副秘書長林飛帆昨晚出席台灣基督教長老教會祈禱會，向鄭達志醫師致上最深切的哀悼與敬意；民進黨說，感謝長期為台灣民主奉獻的台美人社群。

美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案造成1死5傷，52歲的台裔醫師鄭達志（John Cheng）在案發時挺身阻擋槍手而身亡。

民進黨今天指出，賴副總統、李俊俋、林飛帆昨晚出席台灣基督教長老教會「走過政治仇恨與暴力創傷的死蔭幽谷」祈禱會，向鄭達志致上最深切的哀悼與敬意。

民進黨說，藉這個機會，感謝長期為台灣民主奉獻的台美人社群，每一次台灣遇到打壓和威脅時，台美人總是展現出最強而有力的集體力量，向世界發聲，為台灣爭取支持。謝謝大家一直以來的努力。

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民進黨表示，為保護在美國鄉親的安全，總統蔡英文也已經請駐美大使蕭美琴，代表蔡總統到美國爾灣教會，出席追思鄭達志醫師的禮拜，並請外交部、駐美代表處，洽請美方務必保護在地的台灣人，避免憾事再度重演。

民進黨說，台灣身為民主國家，譴責因意識形態而訴諸的暴力，此時此刻更應團結互助，拒絕仇恨與暴力，一同努力讓台灣充滿美好正向力量。（編輯：郭無患）1110523

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