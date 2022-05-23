政治獻金捐得合法又安心 監察院24日起線上宣導

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監察院今天說，九合一選舉擬參選人4月25日起可開立政治獻金專戶，截至5月19日監察院已許可520戶；為避免民眾違反政治獻金法受罰，將在5月24日、26日及31日採線上視訊宣導，可線上報名。

監察院透過新聞稿表示，民國111年地方公職人員選舉將在11月26日投票，包括直轄市長、縣市長、議員、鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長擬參選人，從4月25日起可在金融機構開立政治獻金專戶並經監察院許可後，收受政治獻金。

監察院指出，截至5月19日止，監察院已許可專戶計520戶，依政治獻金法規定可捐贈政治獻金僅限個人、營利事業、政黨、人民團體等4類，而捐贈「額度」、「方式」、「資格」等都有規定，錯誤捐贈恐受罰。

監察院表示，107年地方公職人員選舉因捐贈不符規定，遭受監察院裁罰金額總計新台幣1443萬餘元；其中以「捐贈超過限額」及「境外資金捐贈」最多。

監察院說，為促使各界認識政治獻金法令，別因違法而受處罰情事，在疫情緊張的當下，監察院採線上視訊宣導，5月24日、26日及31日上午10時至11時，以雙主播型態，說明捐贈政治獻金應注意事項，3天6場次課程共計3小時。

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監察院表示，宣導內容包括「捐贈停看聽」、「有錢不能任性」、「證書不是萬能」、「國安危機」、「到底誰能捐」及「捐贈萬花筒」，內容淺顯易懂，可上監察院「陽光法令主題網-便民服務-活動報名」專區線上報名。宣導影片也將分單元剪輯上傳在監察院陽光法令主題網、Youtube，供點選觀看。

監察院說，另外，從6月17日起至7月間，將對擬參選人計辦理6場次宣導課程，請踴躍報名參加。（編輯：蘇志宗）1110523