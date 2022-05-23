悼念鄭達志 賴清德：生命共同體應為守護土地合作

（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統賴清德今天在臉書悼念挺身阻擋南加州槍擊案槍手而身亡的醫生鄭達志，他表示，任何形式的暴力都不應該加之於任何一個人或是團體，大家是生命共同體、是同一家人，應該為這一塊土地，手牽手心連心共同打拚，為守護這塊土地共同合作。

美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案造成1死5傷，52歲的台裔醫師鄭達志（John Cheng）在案發時挺身阻擋槍手而身亡。

賴副總統、總統府副秘書長李俊俋、民進黨副秘書長林飛帆昨晚出席台灣基督教長老教會祈禱會，賴副總統今天透過臉書發文提到，他是懷抱著很不捨心情參加鄭達志醫師悼念祈禱會。

賴副總統指出，他很希望台灣社會透過這個不幸事件，進一步反省了解，台灣經過幾十年打拚，由專制獨裁走向民主自由，台灣2300萬人，已經是生命共同體，不分族群，也不分先來後到，只要認同台灣，就是台灣人，就是台灣這塊土地的主人。

他說，或許支持不同政黨，因此有競爭；或許主張不同，因此有爭執，但是，應該用文明的方法、也就是用民主來解決爭執，不應該用暴力手段；任何形式的暴力都不應該加之於任何一個人或是團體，因為大家是生命共同體、是同一家人，應該為這一塊土地，手牽手心連心共同打拚，為守護這塊土地共同合作。

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另外，賴副總統也提到，長老教會150多年來，在這塊土地上，透過醫療、宣教、教育、社會服務，在台灣每一個角落，跟流淚的人一起流淚，跟痛苦的人一起痛苦，跟受壓迫的人站在一起，爭取自由、爭取人權。台灣基督長老教會，是宗教團體，是教育團體，也是公益團體，不是政治團體，不應該是任何一個人仇恨的對象。

他希望，大家不要因為這個事件，失去愛的能力，要勇敢向前走，走過死亡的陰影，這是使命，他相信鄭達志也希望大家不要因為這個事件停止腳步。（編輯：謝佳珍）1110523