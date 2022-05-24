有機農業促進法將滿3週年 游錫堃讚綠活台灣友善地球

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（中央社記者范正祥台北24日電）有機農業促進法自2019年5月30日起正式施行至今即將滿3週年，昔日倡議推動制定此法的立法院長游錫堃今天大讚有機農業促進法「綠活台灣」、「友善地球」，呼籲全民繼續支持有機農業。

財團法人仰山文教基金會執行、行政院農業委員會農糧署指導的「111年度有機農業推廣會」活動，今天在立法院康園餐廳前廣場舉行，游錫堃受邀與會，農委會主委陳吉仲及民進黨立委柯建銘、吳琪銘、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應、陳亭妃、黃秀芳、范雲、黃世杰、鄭運鵬、莊瑞雄、劉櫂豪、陳明文、蔡易餘等人到場。

農委會主委陳吉仲表示，感謝游錫堃當時不斷努力倡議，推動制定有機農業促進法，此法是台灣農業重要里程碑，把台灣這塊寶島保護住，是此法的重要目標。

游錫堃致詞時指出，立法院於2018年5月三讀通過有機農業促進法，依該法規定自公布後1年，也就是在2019年5月30日起正式施行。再過幾天就是5月30日，該法即將施行滿3週年，他要感謝過去3年農委會推動有機農業的努力與成果。

談及當初推動有機農業促進法初衷，游錫堃說，「因為我有一個夢，綠活台灣」，這也是他所創辦的仰山文教基金會成立宗旨之一。

他指出，什麼叫做「綠活台灣」，綠活就是綠色生活，食、衣、住、行、育、樂都可以有綠色思考，包括交通要綠交通，所有工業製品要綠色製程，友善地球。

游錫堃說，綠活台灣、友善地球，就從有機農業開始出發，呼籲大家繼續支持。

游錫堃引用道德經「天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。」他說，人類如果不順應自然之道，違背天道，就會災殃不斷；有機農業這條路要走，應推動有機農業綠色生活，讓地球永續長存。（編輯：翟思嘉）1110524