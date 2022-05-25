徐巧芯違停案 綠委批警方追殺執勤員警

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（中央社記者王承中台北25日電）民進黨立委莊瑞雄今天表示，台北市議員徐巧芯違停案執勤員警因稱不認識爆料者就被記申誡，警方是在追殺自己弟兄。警政署督察室副主任黃中華指出，因該員警在調查中未據實陳述。內政部次長花敬群表示，這件事情從不同面向看都有爭議，值得深刻檢討。

國民黨籍台北市議員徐巧芯19日在台北市光復南路巷弄違停，事後被網友透過批踢踢實業坊（PTT）指控，不讓員警開單，引發討論。徐巧芯否認不讓員警開單，台北市警察局信義分局也表示執勤員警在個人社群網站發表想法，且經網友轉傳至PTT，導致此事遭誤解，違失部分將依規定處理。

立法院內政委員會今天審查姓名條例部分條文草案，邀請內政部次長花敬群列席報告，並備質詢。

莊瑞雄在質詢時指出，徐巧芯違停案中該執勤員警，因在調查時未說出認識爆料者，結果被記申誡。只因為認識爆料者，講成不認識，就構成懲戒事由，天底下哪有這個道理。

列席的黃中華表示，因為調查過程，警方必須釐清事實，而該員警沒有據實陳述。

莊瑞雄指出，任何人沒有自認有罪的義務，警方可以調查，且警方平常都說個人隱私不透露，結果現在卻連爆料者在羅東當代課老師的資訊都對社會發布，不符合正常查案方式，警方不僅追殺自己弟兄，可能還會害爆料者被追殺。

黃中華表示，台北市警局調查並非聚焦雙方是否認識，而是該員警沒有據實陳述事實。

對此，花敬群表示，確實警政署跟台北市警局，有它的那套邏輯。在涉及到公眾人物跟議員違規行為，警方內部要做整體檢討，該如何面對這些事情的基本態度跟價值拿捏。這件事情從不同面向看，都有爭議，值得警政署、市警局，深刻檢討。（編輯：蘇龍麒）1110525