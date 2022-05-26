桶裝瓦斯凍漲、關鍵原物料減徵政策延至9月底

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（中央社記者賴于榛台北26日電）本土疫情持續，行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，為減輕業者營運壓力，將原先減徵關鍵原物料稅負至6月底的措施，延長至9月底；另外桶裝瓦斯凍漲也將延長至9月底。

為減輕業者營運負擔、穩定民生物價，針對關鍵原物料，行政院日前實施減徵措施至6月底。

行政院會今天通過國發會因應疫情新一波振興作為報告，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會轉述，蘇貞昌表示，為減輕業者營運壓力，將原先減徵關鍵原物料稅負至6月底的措施，延長至9月底。

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根據國發會資料，包括進口黃豆、小麥、玉米免徵進口營業稅；小麥免徵進口關稅，牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，汽油貨物稅每公升減徵新台幣2元，柴油貨物稅每公升減徵1.5元。

另外，為照顧民眾生活，政院也宣布，桶裝瓦斯凍漲延長至9月底。以上減徵與凍漲的相關經費由財政部、經濟部、農委會減收或吸收124.5億元。（編輯：翟思嘉）1110526