中正紀念堂轉型 促轉會建議拚6年後進行改造工程

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（中央社記者賴于榛台北27日電）促進轉型正義委員會今天提交任務總結報告，建議於6年內，進行中正紀念堂轉型中長程計畫5大工作項目，包含轉型的空間規劃設計方案及相關法制框架，於116年時分階段進行空間改造工程。

促轉會今天將任務總結報告提交給行政院，其中關於中正紀念堂轉型部分，建議3項處置措施，包含應移除大廳銅像、應改造堂體功能及外觀，與應破除園區整體崇拜軸線。

促轉會說，中正紀念堂主管機關文化部未來在有充分行政資源，以及行政院層級設置的會報進行跨機關協調的條件下，建議初步評估於6年內，同步進行中正紀念堂轉型中長程計畫5大工作項目。

5大工作項目包含修正現行組織法、啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫、以競圖徵件模式遴選規劃設計方案、變更都市計畫，以及擬定文化資產配套計畫。

促轉會說，「國立中正紀念堂管理處組織法」或可稱為法規及組織性質的威權象徵，其法律效果使國家持續挹注資源維護、展示園區內部各項威權象徵，皆與轉型正義政策相違。

促轉會建議，調整或刪除國立中正紀念堂管理處組織法第1條，「文化部為辦理先總統蔣公紀念文物資料之蒐集、典藏、展覽及藝文推廣活動業務，特設國立中正紀念堂管理處」，以及第2條第1項、第2項、第7項等有先總統蔣公文字的相關條文。

至於啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫，促轉會建議，可開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構、展開藝術駐村計畫，透過藝術量能擴大園區轉型對話契機。

中正紀念堂在目前的都市計畫為「中正紀念堂用地」，促轉會建議，為符合未來土地使用構想及建築管理，並配套周邊交通系統、土地使用及都市設計等都市計畫管制措施，應視轉型目標變更都市計畫。

促轉會說明，中正紀念堂應由未來主管機關基於轉型目標設定土地使用需求，並擬定興辦事業計畫後，研擬個案變更申請書，由內政部會同有關機關認定確有迅行變更的必要，並由主管機關草擬都市計畫法定計畫書圖後，按都計法第27條第2項規定，由內政部指定各台北市政府限期辦理變更程序。

促轉會也說，保存中正紀念堂，同時涉及文資法上國定古蹟及市定文化景觀的規範，轉型推動過程應予配套處理。

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針對上述5大工作目標，促轉會提出中長程計畫的期程建議，包含中正紀念堂管理處組織法修正應於今年起規劃，通過修法程序後，116年完成組織調整再造；啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫應於今年起規劃、啟動，並於明年起至115年持續進行，116年分階段結束。

競圖徵件模式遴選規劃設計方案部分，應於114年起依競圖結果，進行空間改造工程規劃，116年時分階段進行空間改造工程；另外，變更都市計畫以及擬定文資配套相關計畫，經研擬後，應跨部會溝通並提交審議，計畫於116年通過後實施推動。（編輯：謝佳珍）1110527