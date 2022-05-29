走過全台19縣市 友邦美食餐車最終站在兒童新樂園

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（中央社記者游凱翔台北29日電）為推廣中美洲友邦美食文化，中美洲經貿辦事處推動「胖卡餐車環台之旅」，自4月2日活動展開迄今已走過全台19個縣市、66個景點，最後一站今天來到兒童新樂園，透過舞蹈、文化和美食與孩童相見歡。

中美洲經貿辦事處指出，結合中美洲友邦貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯特色美食與文化所打造的「中美洲友邦胖卡餐車環台之旅」，自4月2日起陸續走訪全台各地，4輛胖卡下午齊聚台北兒童新樂園，與現場大小朋友一起同樂。

特別的是，現場除提供美食、發放小禮物，還有中美洲友邦學生們帶來的傳統舞蹈、歌唱表演，替為期兩個月的環島旅程劃下完美句點，現場排隊領取餐點的民眾絡繹不絕，場面相當熱鬧。

宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Bautista）表示，這趟環台之旅成為宏台兩國文化最美的相遇，讓台灣民眾有機會品嚐宏國最道地家鄉菜與美味咖啡。

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中美洲經貿辦事處主任廖鴻達說，這兩個月期間，4輛中美洲友邦胖卡餐車停靠北、中、南與東部各地觀光名勝、慈善機構與偏鄉共66個地點，吸引數萬名民眾參與支持。

廖鴻達表示，這次環台之旅雖因疫情取消許多偏鄉學校的造訪與文化交流，但仍按既定行程造訪熱門景點，深入偏遠且缺乏資源的地區，更曾造訪苗栗廣愛教養院，與師生們分享當地傳統美食，難得的異國飲食文化體驗讓院生們各個笑開懷，不僅有機會嚐到中美洲在地風味，也牽起雙方溫暖的交流。（編輯：蘇志宗）1110529

宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（右）29日表示，這趟胖卡餐車環台之旅成為兩國文化最美的相遇，讓台灣民眾有機會品嚐宏國最道地家鄉菜與美味咖啡。中央社記者游凱翔攝 111年5月29日

中美洲經貿辦事處推動「胖卡餐車環台之旅」，29日來到兒童新樂園，並帶來傳統舞蹈表演，相當熱鬧。中央社記者游凱翔攝 111年5月29日

中美洲經貿辦事處推動「胖卡餐車環台之旅」，29日來到兒童新樂園，圖為宏都拉斯道地小吃。中央社記者游凱翔攝 111年5月29日