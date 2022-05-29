視察篩檢站給藥得來速 賴清德感謝台中榮總醫護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北29日電）副總統賴清德今天訪視「台中榮總中央公園篩檢站及給藥得來速」，感謝台中榮總全體醫護人員的辛勞與付出；他並提到，中台灣正要進入疫情高峰期，大家不能鬆懈，要齊心協力，成功守護中台灣民眾健康。

賴副總統致詞提到，感謝台中榮民總醫院與台中市政府齊心合作，在中央公園開闢「快篩PCR給藥得來速」，成功紓解PCR及給藥人潮。

賴副總統並感謝醫師公會、診所協會、各大醫院與中央、地方政府共同合作，以及台中中小企業在疫情期間的付出；他並說，他對台中後續的防疫工作，是有信心的。

他說，接下來，希望大家共同設定一個目標，就是未來中重症、死亡人數的比率一定要比過去一年低。雖然台灣經歷COVID-19已有3年之久，但他認為，目前的中台灣正要進入高峰期，大家還是不能鬆懈。

賴副總統提到，今年截至5月28日，台中染疫人口占台中市人口約百分之5點多，還達不到群體免疫的條件，可以預期，未來染疫人數還會再增加，因此一定要齊心協力，不分藍綠，也沒有中央跟地方之分，共同努力，成功守護中台灣民眾健康。

副總統指出，要達成這樣的目標，有幾個工作一定要做。第一，提高疫苗覆蓋率。請市府協同醫院、診所，特別是要針對65歲以上，尤其是70歲以上的長輩，或是有慢性病、洗腎、安養中心住民，一定要特別擬訂計畫，提高疫苗覆蓋率。

另外，副總統說，目前台灣5至11歲小朋友的人口大約是115萬人，政府有準備疫苗，不會不夠，希望接下來能有順序的進行施打，避免家長恐慌，這部分也需要台中市政府協助。

第二，要精準掌握，從診斷、確診到給藥這段時間有多久，時間越短，中重症、死亡的比率就會越少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第三，是一般民眾的醫療要正常進行。如果只顧到防疫，把一般醫療服務工作放掉，這也會引起社會恐慌，甚至造成很多民眾因為延誤就醫、或無法得到適當醫療而產生危險，這部分也希望大家共同努力。

副總統說，防疫視同作戰，真正戰爭來臨時，保家衛國的是國軍；疫情來時，保護民眾健康的就是醫療人員。這一次全台灣的醫療人員都齊心一致，他相信防疫過後，社會都會給予肯定，每一個醫護人員肩上都值得配戴一枚勳章。（編輯：蘇志宗）1110529