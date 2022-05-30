外交部：台灣、以色列關係友好 是理念相近夥伴

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（中央社記者游凱翔台北30日電）傳以色列外交電報指示避免與台灣往來，外交部今天表示，台以雖然沒有正式邦交，但長期以來關係友好，雙方在醫衛、經貿、科技等領域積極推動相關合作，且與以色列共享民主自由，是理念相近夥伴。

以色列公共廣播公司（KAN）24日報導，以色列外交部向以色列駐海外所有使團發出電報，指示駐外人員應避免與台灣方面舉行正式或公開會議。同時特別示警，不要邀請台灣代表參加以色列獨立紀念日相關活動，也不要參加台灣國慶活動。

外交部發言人歐江安中午告訴中央社記者，不評論有關以色列外交部訓令限制外交人員與台灣外交人員公開互動的媒體報導，但相關報導刊登時，正值以色列與台灣、美國、日本等理念相近國家共同舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）「終止性別暴力」國際研討會期間。

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歐江安指出，台灣與以色列雖無正式邦交，但長期以來關係友好，雙方在醫衛、農業、經貿投資、科技創新及社會福利等領域積極推動相關合作，並於5月11日簽署「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」，深化兩國在社會福利領域的交流，也是台以簽署的第30個合作協議。

歐江安強調，台灣與以色列共享民主、自由、人權及法治的普世價值，是理念相近的夥伴，台灣政府將在現有友好關係的基礎上，持續深化與以色列在各領域的交流合作，共同促進區域及全球的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1110530