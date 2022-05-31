藍指政府隱匿疫情 綠嗆別再製造恐慌

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（中央社記者王承中、王揚宇台北31日電）國民黨立法院團總召曾銘宗今天表示，蔡政府明知疫情將爆發卻隱匿疫情，且至今沒人出面負責，呼籲監察院、檢調調查。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，根本不可能有蓋牌的可能，拜託國民黨不要一再製造不必要的恐慌。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯及洪孟楷今天上午在立法院召開記者會。曾銘宗表示，蔡政府在4月6日就知道疫情將大規模爆發，且明知疫情將爆發，國外案例也明白指出Omicron病毒對孩童攻擊，更勝於Delta病毒，卻隱匿疫情，未告知雙北市。

曾銘宗指出，國民黨團曾多次召開記者會，呼籲蔡政府趕快購買兒童疫苗，結果不僅很多孩子都走了，更多長者也走了，只有民進黨政府至今沒有人出面負責。呼籲監察院和檢調主動介入調查，還給人民一個公道，還給病故者家屬一個公道。

曾銘宗表示，國民黨團已經不期待總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出來道歉，因為他們的道歉一點都不值錢，國民黨團也不稀罕蔡政府的道歉，蔡政府的道歉一點也沒有用，還是趕緊把防疫工作做好，努力確保民眾健康權益。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，疫情已經2年多，大家都自認為是防疫專家，世界公認台灣疫情透明而且有效，只有國民黨還認為指揮中心蓋牌，但國民黨在地方執政是多數，真的蓋牌地方首長一定知道，台灣根本不可能有蓋牌的可能。

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鄭運鵬指出，現在是台灣要和國際接軌的關鍵時刻，世界其他國家都經歷過感染高峰期，韓國也在前2個月經歷過每天60萬人確診、超過400人病逝的高峰期後，直接宣布解除管制；大家知道這段時間民眾一定會有恐慌，維持正確的資訊才能夠避免恐慌性搶購和排隊接種。

鄭運鵬表示，上個月民眾恐慌性排隊買快篩，不到一個月就消退了，現在國民黨又讓幼童家長恐慌性帶去接種站排隊，這些都是與防疫相反的行為，不期待趁疫作亂的國民黨道歉，只拜託不要一再製造不必要的恐慌。（編輯：蘇龍麒）1110531