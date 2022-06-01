2050淨零建築 內政部：先公後私、由新到舊推動

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（中央社記者陳俊華台北1日電）內政部次長邱昌嶽今天說，為達成2050淨零排放目標，內政部將分年分階段辦理，由公有建築帶頭做起、引導民間跟進，並針對耗能量大的建築物優先推動，以全面推廣建築節能減碳理念。

內政部建築研究所下午舉行「邁向2050年淨零建築世界公民咖啡館活動」，邀請全國逾30個公民團體、產業公協會、研究單位及政府機關參與，蒐集各界意見，作為政策規劃參考。

邱昌嶽致詞時表示，極端氣候對全球造成嚴重影響，國發會在今年3月公布2050淨零排放路徑，內政部負責2050年淨零建築，目標是100%新建建築及超過85%既有建築物為近零碳建築。

邱昌嶽說，為達成目標，內政部將採取「先公後私」、「由新到舊」，由公有建築物帶頭做起的策略，引導民間建築跟進，針對新建建築會先採取鼓勵方式，但隨時間壓迫，會再逐步修法強制實施。

邱昌嶽指出，台灣有800萬棟以上既有建築，因數量龐大且牽涉民眾權益，因此民間部分以鼓勵為主，採獎補助方式，譬如家電、空調汰換等；既有的公有建築則強制實施，要符合碳排放要求。

邱昌嶽表示，淨零建築共有四大推動主軸，包括：提高新建建築物能源效率、改善既有建築物能源效率、提升家電設備能源效率、建築節能減碳新技術及工法研發與推廣應用。

邱昌嶽說，這工作不可能一步到位，會採漸進方式逐步推動，路徑、做法與歐美一致；希望透過今天的活動尋求共識、追求大家最能接受的路徑與做法。（編輯：林興盟）1110601