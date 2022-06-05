藍持續協調苗栗竹市人選 黃健庭下週到高雄會基層

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，未因黨主席朱立倫訪美停歇，選策會現仍持續協調苗栗縣與新竹市人選；秘書長黃健庭預計下週南下高雄，將與地方座談聽取基層意見，討論高雄市長人選。

國民黨布局年底市長選舉，目前在苗栗縣、新竹市、嘉義縣、高雄市、澎湖縣等地尚未確定人選。至於新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕何時宣布競選連任，黨中央定調現以防疫為重，相關時程尊重地方首長決定；國民黨預計9月3日舉辦全代會，為所有縣市長參選人造勢。

國民黨日前欲徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但遭徐志榮婉拒，黨中央目前仍持續協調勸進，是否能在朱立倫訪美期間確定人選，黨內人士僅說，沒有設下任何時間點，就是盡力溝通。

黨內人士也說，在新竹市部分，國民黨新竹市議會黨團雖全力支持議員林耕仁參選，但立委鄭正鈐與前NCC委員、清華大學教授翁曉玲都是被點名人選；目前持續溝通協調，找出最合適人選。

至於高雄市，就屬孫文學校總校長張亞中最積極，但尚未正式表態參選；國民黨智庫執行長柯志恩亦是被點名對象，但柯志恩意願並不高。據了解，黃健庭下週會南下高雄，聽取基層意見，並與地方意見領袖討論這次市長人選。

嘉義縣是此次藍營最艱困選區，黨內迄今無人表態參選，地方上也暫時找不到人選一戰，因此，黨中央的策略將不排除與他黨合作，共推縣長參選人。

至於澎湖縣方面，副議長陳雙全雖有意參選，但黨中央仍鎖定由縣長賴峰偉競選連任，並期盼陳雙全能全力輔選，黨內評估問題不大。（編輯：林克倫）1110605