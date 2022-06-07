藍高市長人選不能再拖 黃健庭：不排除辦參考民調

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）國民黨秘書長黃健庭今天表示，藍軍高雄市長人選不能再拖，盡快找出凝聚共識、團結地方人選；人選超過1人，不排除辦理參考式民調，但不會公開辦理時間，以免被介入操作失真。

黃健庭上午出席高雄市黨部與黨籍議員座談，聽取黨籍議員們對高雄市長人選意見，包含議長曾麗燕、副議長陸淑美與黨團總召童燕珍等24名黨籍議員出席。

黃健庭會後接受媒體聯訪時說，近期各界陸續點名許多優秀人選，此行主要是進一步確認這些人選意願，也聽取地方意見。今天座談有3點共識，一是希望黨中央重視高雄；二是盼市長人選盡快產生，不能再拖；三是希望人選能凝聚地方支持，帶領大家團結打仗。

黃健庭表示，會將地方意見帶回黨中央，盡快推出有機會勝選的合適人選。根據國民黨提名特別辦法，將以協調代替初選；但若人選不只1人，不排除會做參考式民調。不過，不會公開民調時間，以免被介入操作而失真。

他表示，不論在地或空降，只要是優秀人選，都會納入思考，相信地方也不會排斥，「重要的是人選對不對」。對於醫師蘇偉碩呼籲國民黨和民眾黨合作，黃健庭說，在野大聯盟概念能否成功，也要取決於人選是否能為大家接受。

童燕珍會後透露，今天會中黨部有給每名議員1張白紙，讓大家寫下自己心目中理想人選，如果有多人，就標示排名優先順序。人選不設限，有議員寫不只1人，也有議員選擇不寫。

童燕珍說，目前被外界點名的有孫文學校總校長張亞中、國民黨智庫執行長柯志恩、金門立委陳玉珍和前衛生署長楊志良等人。除了楊志良她較不熟悉，其他3人都有接觸，都覺得是不錯人選。

另外，桃園市長人選徵召前行政院長張善政參選、前台北市議員羅智強宣布退選，黃健庭說，提名後就是團結的開始，期待羅智強早日加入張善政輔選團隊，一起為桃園未來打拚。苗栗部分，有意徵召立委徐志榮參選苗栗縣長但遭徐婉拒，黃健庭說，會持續與徐志榮溝通，希望他能接受徵召，為黨承擔責任。（編輯：黃世雅）1110607