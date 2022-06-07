韓商涉嫌向台船洩漏潛艦設計圖 至少5人遭查

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓媒今天報導，韓國業者因涉嫌向台船洩漏最新的張保皋-3級潛艦設計圖，至少5人遭警方移送檢方偵辦，其中一名涉案公司代表仍在逃。

韓國朝鮮日報今天上午獨家報導指出，韓國大宇造船海洋公司所持有的部分潛艦建造技術被洩漏給台灣國際造船公司，韓方涉案人員6日已遭警方移送檢察單位偵辦。

大宇造船海洋公司是負責生產包括韓國海軍首艘3000噸級潛艦等主力潛艦的廠商，掌握受韓國法律保護的軍事技術。

報導指出，3家涉案公司共3名涉案人員在3月就被移送檢方查辦，其中一人因涉嫌帶著這部分潛艦設計圖出國，並轉交給台灣業者而遭拘留。

據檢方調查，涉案人員原先與台灣企業簽訂參與潛艦建造契約，契約金額共達1500億韓元（約新台幣35.2億元），而在潛艦建造期間，涉案公司僱用原先在大宇造船海洋工作的員工，透過派遣這些員工到台灣參與工程的方式轉移技術，警方目前已向法院聲請扣押推估以洩漏技術取得的79億韓元。

據韓國中央日報報導，慶南警察廳今天表示，已將涉嫌向台船（CSBC）洩漏韓國張保皋級潛艦設計圖的韓國A公司理事B某，依違反對外貿易法、非法競爭防止法等罪嫌拘留移送檢方，潛逃的該公司代表C某則遭通緝。

加上協助A公司犯行的兩家造船材料公司代表D某及E某，共有5人依同樣罪嫌送交檢方偵查。

報導指出，A公司的合作廠商代表D某透過電子郵件取得2種潛艦設計圖，涉嫌在2020年6月以行動硬碟將設計圖洩漏給台船員工。據目前調查，設計圖內容包括潛艦油水分離器及電池固定裝置等。

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A公司則涉嫌在未取得防衛事業廳許可下，於2020年4月左右向台船出口價值130億韓元的3種潛艦建造裝備。不過，針對從大宇造船海洋離職後進入A公司工作的10多名員工，警方目前未發現涉案疑點。

A公司涉嫌洩漏重大產業技術案件不只這件，朝鮮日報報導指出，今年2月至5月底，共有96名A公司相關人員因涉嫌洩漏產業技術，遭警察廳國家搜查本部查獲並移送檢方，其中23件涉及技術洩漏，包括SK及LG旗下開發的電動車電池相關技術也遭到洩漏。（編輯：陳惠珍）1110607