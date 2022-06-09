近一週疫情北降南升 蘇貞昌要求盤點調度醫療資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）衛福部今天指出，截至昨天為止，近一週本土病例新增49萬9718例，相較前一週下降11%，其中北北基宜下降30%、桃竹苗下降20%，南部則呈上升趨勢。行政院長蘇貞昌要求，衛福部應加強盤整調度醫療資源。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會指出，蘇貞昌聽取報告後裁示指出，近來中南部病例增加，長照機構也出現感染情況，請衛福部加強盤整、調度醫療資源。

除COVID-19疫情控制外，蘇貞昌說，現在也要關注登革熱，今年目前為止，僅境外移入2例，但新加坡登革熱疫情大爆發，須特別注意周邊國家登革熱疫情狀況，請衛福部預先準備登革熱相關藥品，勞動部注意移工情況，環保署也需為清潔消毒工作預作準備。

根據衛福部報告，截至昨天為止，近一週本土病例新增49萬9718例，較前一週的56萬2498例下降11%，細部來看，台北區（北北基宜）下降30%、北區（桃竹苗）下降20%、中區上升9%、南區及高屏區上升4%，東區則是下降7%，仍處廣泛社區流行，中重症及死亡病例預期持續增加。

衛福部也統計各區發病趨勢及累計感染百分比，截至7日，全國累計感染11.09%，台北區為14.79%、北區12.86%、中區8.25%、南區6.89%、高屏區8.91%，東區則為11.51。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告顯示指出，統計至昨天，今年累計本土病例共251萬2968案例中，輕症與無症狀者250萬4903例，占99.68%，中症5124例，占0.20%、重症2941例，占0.12%，其中死亡2520名，占0.10%。

衛福部透過新聞稿表示，目前全球疫情逐步趨緩，但仍不可輕忽；本土疫情則處於高原期，預期未來會逐漸下降，將密切監測疫情變化、民眾疫苗施打率及醫療量能整備情形，逐步調整防疫政策。（編輯：蘇志宗）1110609