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朱立倫：國民黨堅持食安立場 美方很清楚

2022/6/11 13:56（6/11 14:16 更新）
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國民黨主席朱立倫結束訪美行程前，10日在洛杉磯出席僑宴並召開記者會，回顧這趟訪美行程。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月11日
國民黨主席朱立倫結束訪美行程前，10日在洛杉磯出席僑宴並召開記者會，回顧這趟訪美行程。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月11日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）國民黨主席朱立倫今天在洛杉磯出席記者會，面對中央社記者提問，此行是否與美方討論萊豬議題？他回答，「國民黨堅持食安的立場不受影響，這一點美方很清楚」。

朱立倫與國民黨副主席夏立言、海外部主任陳以信、國民黨駐美代表黃介正一行人2日起展開訪美行程，走訪舊金山、華府、紐約，今天來到最後一站洛杉磯，晚間出席記者會及僑宴之後即搭機返國。

朱立倫在記者會上回顧這趟訪美行程表示，國民黨相隔14年重新在美國設立駐美代表處，宣示國民黨重返美國、重返華府，藉此告訴全世界，國民黨愛台灣、保衛中華民國及維護自由民主的立場。

記者提問，國民黨在去年底反萊豬公投的立場與美方的立場有所衝突，此行是否針對萊豬議題與美方溝通？未來國民黨若重返執政，對於深化台美經貿合作有何藍圖？

朱立倫回答指出，國民黨堅持食安的立場不受影響，美方很清楚，「我們針對萊豬，不是針對美豬，也沒有針對美國的貿易，所以不要故意把我們標籤化、把國內的政黨競爭帶來美國，美國人沒有這樣想」。

針對台美經貿議題，朱立倫強調，此行他直接向美方表達：「我們很希望加入印太經濟架構（IPEF），雖然我們第一波沒有受到邀請，我們非常希望加入。」

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他接著談到，針對台美近日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，國民黨很重視這項倡議的實質內容，要對台灣與美國雙邊的經貿關係有利，「我們不希望它只是一個倡議，沒有實質包括關稅、市場開放等等」。

朱立倫澄清，有人質疑國民黨要求加入IPEF或針對貿易倡議的內容提出意見，就意指國民黨對美方有意見，「當然我們要表達立場」；就像他在國防安全的議題上提出不同的看法，「但我們的出發點都是對台灣有利、對中華民國有利」。（編輯：周永捷）1110611

國民黨主席朱立倫訪美，10日在洛杉磯記者會上表示，此行國民黨在美國設立代表處，藉此告訴全世界國民黨愛台灣、保衛中華民國和維護民主自由的立場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月11日
國民黨主席朱立倫訪美，10日在洛杉磯記者會上表示，此行國民黨在美國設立代表處，藉此告訴全世界國民黨愛台灣、保衛中華民國和維護民主自由的立場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月11日
國民黨主席朱立倫結束訪美行程前，10日在洛杉磯出席僑宴並召開記者會表示，國民黨相隔14年重新在美國設立駐美代表處，宣示國民黨重返美國、重返華府。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月11日
國民黨主席朱立倫結束訪美行程前，10日在洛杉磯出席僑宴並召開記者會表示，國民黨相隔14年重新在美國設立駐美代表處，宣示國民黨重返美國、重返華府。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月11日
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