恥辱柱遭噴漆破壞 主辦單位：追出背後教唆者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北12日電）華人民主書院透過公眾集資重建的恥辱柱從6月4日起展於中正紀念堂民主大道，今天上午8時55分左右被不明人士噴漆破壞，主辦單位表示強烈譴責，訴求追出幕後教唆者究責。

恥辱柱為丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）作品，在香港大學校園豎立達23年，香港譯名為國殤之柱；後因被舉報違反國安法，於2021年12月22日連夜遭到拆毀。經過原作者授權，重製版本在六四33週年悼念晚會上揭幕，重現於台灣。

華人民主書院協會理事長曾建元接受中央社訪問表示，現場設有監視器，潑漆行為人破壞動作都被錄下來了，目前警方已經追蹤到人。根據現場保全人員轉述，行為人是單一人行動，用黑色噴漆噴上恥辱柱加以破壞。

曾建元指出，每年六四事件系列紀念活動總是會遇到騷擾行為，這次不是第一次。過去只要遇到類似破壞行為，主辦單位絕對報案處理，可惜最後結果經常被歸為這是破壞者言論自由的表達，涉及民事就賠錢，沒有揪出背後教唆者。

曾建元認為，這些破壞行為具備一些意義，背後有濃厚警告意味，警告台灣人不要對六四事件、中共問題多加關注，一旦台灣人不說話，華人社會就不會有人說話了。呼籲政府相關單位找出背後教唆者，揪出共犯結構，不要讓台灣人的精神自由受到威脅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾建元強調，六四事件系列紀念活動是合法申請、合法辦理，「這是我們的言論自由」；對於這些表態有不同意見者，也可以去合法申請、合法辦理系列活動表現自己的不同意，而不是用破壞行為去影響他人的自由。

今天是恥辱柱展期最後一天，對於恥辱柱遭到不明人士噴漆破壞，華人民主書院已經向台北市政府警察局中正第一分局仁愛路派出所報案處理，後續將採法律途徑究責，將堅持對行為人及其後共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。（編輯：呂佳蓉）1110612