史瓦帝尼新大使呈遞到任國書 總統：攜手防疫重要夥伴

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（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比呈遞到任國書；蔡總統說，疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，兩國也共同合作在史瓦帝尼生產醫療口罩，這些合作顯示，兩國是攜手防疫的重要夥伴。

蔡總統今天在總統府接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。

蔡總統致詞提到，2018年4月，她曾訪問史瓦帝尼王國，共同慶祝兩國建交50週年，她很高興在一個多月以後，恩史瓦帝三世國王也來台灣訪問。

蔡總統說，當時她在史瓦帝尼深刻感受到兩國合作的情誼，也實地見證兩國在各領域交流的成果，這幾年來，台灣跟史瓦帝尼持續在經貿、能源、公衛以及資安等領域展開更多的合作計畫。

蔡總統提到，尤其是疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，兩國也共同合作在史瓦帝尼生產醫療口罩，這些合作顯示，台灣與史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。

蔡總統說，藉這個機會要特別感謝史瓦帝尼多年來在國際場合堅定支持台灣的國際參與，在5月的世界衛生大會，史瓦帝尼再次為台灣仗義執言，這份情誼讓台灣人民非常感動，她請蒙西比務必轉達台灣對史瓦帝尼政府與人民的感謝。

另外，蔡總統也說，蒙西比的外交資歷豐富，是非常優秀的外交官，過去曾經訪問台灣，長期以來也非常支持台灣，這次蒙西比獲派駐台，不但展現恩史瓦帝三世國王對台灣的重視，也顯示對蒙西比的肯定；她相信以蒙西比的專業跟經驗，將協助台灣與史瓦帝尼持續深化夥伴關係。（編輯：謝佳珍）1110613