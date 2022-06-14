國民黨高雄市長人選 楊志良：高金素梅參選最好

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前衛生署長楊志良（左）14日下午到高雄市議會拜會議長曾麗燕（右），並表示自己心目中最理想的高雄市長人選是無黨籍立委高金素梅。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）國民黨高雄市長人選遲遲未定，前衛生署長楊志良今天說，他願意跟高雄市長陳其邁「師生PK」拚一下，但他心目中最理想的高雄市長人選是無黨籍立委高金素梅，如果她能參選更好。

楊志良日前接受電台訪問，談到高雄市長人選議題時說，他曾任台大公衛所所長，陳其邁是台大公衛所畢業生，自己比陳其邁能幹，若黨有需要，他願意承擔。

楊志良今天下午到高雄市議會拜訪議長曾麗燕，國民黨團總召童燕珍及黨籍議員陳若翠等人出席。童燕珍說，若楊志良和陳其邁「師生PK」也很有趣，楊志良笑回：「拚一下、拚一下！」

楊志良說，他不想讓人看輕，說國民黨沒人，現在要他遷戶籍也來得及。但國民黨智庫執行長柯志恩、孫文學校總校長張亞中也都是很好人選，如果出來選，他也會幫忙站台。

他並表示，國民黨有國民黨的機制，他遵從黨的制度，但其實他心目中最理想的人選是高金素梅，希望高金素梅加入國民黨，並到高雄參選市長打敗陳其邁。

楊志良指出，高雄市議會應該好好監督高雄市政，尤其是防疫作為。曾麗燕說，議會針對市府疑似買到混充劣質品的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，會召開臨時會要求陳其邁到議會報告，接受議員質詢。（編輯：陳仁華）1110614