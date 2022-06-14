更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股續挫遁入空頭市場 何謂熊市牛市一次看懂
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300

國民黨高雄市長人選 楊志良：高金素梅參選最好

2022/6/14 15:46（6/14 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前衛生署長楊志良（左）14日下午到高雄市議會拜會議長曾麗燕（右），並表示自己心目中最理想的高雄市長人選是無黨籍立委高金素梅。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月14日
前衛生署長楊志良（左）14日下午到高雄市議會拜會議長曾麗燕（右），並表示自己心目中最理想的高雄市長人選是無黨籍立委高金素梅。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）國民黨高雄市長人選遲遲未定，前衛生署長楊志良今天說，他願意跟高雄市長陳其邁「師生PK」拚一下，但他心目中最理想的高雄市長人選是無黨籍立委高金素梅，如果她能參選更好。

楊志良日前接受電台訪問，談到高雄市長人選議題時說，他曾任台大公衛所所長，陳其邁是台大公衛所畢業生，自己比陳其邁能幹，若黨有需要，他願意承擔。

楊志良今天下午到高雄市議會拜訪議長曾麗燕，國民黨團總召童燕珍及黨籍議員陳若翠等人出席。童燕珍說，若楊志良和陳其邁「師生PK」也很有趣，楊志良笑回：「拚一下、拚一下！」

楊志良說，他不想讓人看輕，說國民黨沒人，現在要他遷戶籍也來得及。但國民黨智庫執行長柯志恩、孫文學校總校長張亞中也都是很好人選，如果出來選，他也會幫忙站台。

他並表示，國民黨有國民黨的機制，他遵從黨的制度，但其實他心目中最理想的人選是高金素梅，希望高金素梅加入國民黨，並到高雄參選市長打敗陳其邁。

楊志良指出，高雄市議會應該好好監督高雄市政，尤其是防疫作為。曾麗燕說，議會針對市府疑似買到混充劣質品的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，會召開臨時會要求陳其邁到議會報告，接受議員質詢。（編輯：陳仁華）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀