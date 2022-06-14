職業駕駛是否強制採尿驗毒 監院促交通部評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）監委王美玉今天說，計程車、遊覽車、貨運3類職業駕駛人應否實施強制採尿驗毒，監察院促請交通部蒐集分析毒駕肇事風險，評估政策欲達成目標、採驗必要性及執行可行性，本於權責妥處。

王美玉透過新聞稿表示，審計部109年度中央政府總決算審核報告指出，「毒品條例第33條規定，主管機關對於所屬或監督之特定人員於必要時，得要求其接受採驗尿液。交通部對於遊覽車客運業、計程車客運業及貨運三業等3類駕駛人尚無相關規範，允宜檢討改善，以降低行車安全風險」。

監察院交通及採購委員會、司法及獄政委員會聯席會議今天通過王美玉所提調查報告。據交通部、內政部警政署統計顯示，這3類職業駕駛人確有毒駕肇事風險，但交通部說，如果將這3類職業駕駛人都納入尿液採檢，每年須採檢20萬餘人，現有採檢量能明顯不足。

交通部表示，且因業者規模大小不一，其中計程車客運業除有交通公司的經營型態外，還有個人經營計程車客運業，也有個人經營小貨車貨運業者，如委由業者辦理尿液檢驗實有窒礙，公路主管機關人力也難以負荷尿檢業務。

王美玉指出，對於應納入採驗的陸運特定人員範圍，交通部有一定決定空間，且不能忽略執行可行性及執行成本；請交通部評估所欲達成的政策目標、採驗必要性、執行可行性等各項因素後，本於行政權責決定是否納入，及何時納入強制採尿驗毒規範。

另外，王美玉說，強制採尿過程及檢驗結果涉及人權議題，毒品條例明定，主管機關對拒絕配合受檢者，得拘束其身體行之，涉及人身自由限制及資訊隱私權等議題；雖尚無違憲疑慮，但考量檢驗結果確呈陽性反應者，將嚴重影響受檢人的工作權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王美玉表示，以交通部主管的陸運特定人員為例，依規定檢驗結果不合格者，營運機構「不得派任其擔任駕駛或行車人員」，如果再將其移送司法或警察機關處理，更使受檢人面臨刑事訴追風險。

王美玉說，但「特定人員尿液採驗辦法」並未規定檢驗結果呈毒品陽性反應的複檢或救濟機制，也沒規範主管機關應否移送司法或警察機關處理，導致目前實施特定人員尿液採驗的各機關作法不一，相關規定是否應統一規範，請法務部研議妥處。（編輯：林興盟）1110614