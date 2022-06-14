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芒果樹未移植延宕道路拓寬 監院促公路總局檢討

2022/6/14 17:21
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（中央社記者陳俊華台北14日電）監察院今天說，台20乙線拓寬改善工程「南化國小至青果市場前」段，交通部公路總局未積極尋求拓寬解決方式，且未儘速移植芒果樹，導致工程延宕，促請公路總局及台南市南化區公所檢討。

監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳透過新聞稿表示，台20乙線（左鎮至南化）拓寬改善工程全線共分6標，交通部公路總局從98年7月到108年3月共完成5標工程，只剩下6K+200~6K+860（南化國小至青果市場前）段未拓寬。

監委指出，經函詢、現場履勘及詢問相關機關發現，台20乙線在68年就經台灣省政府公告，計畫寬度為20公尺，交通部公路總局在83年辦理路線規劃時，卻未將6K+200~6K+860段預留道路狀況納入考量；89年辦理徵收時又錯失改正機會，導致多年來因民眾不斷陳情抗爭，而暫緩辦理該路段拓寬工程。

監委表示，公路總局一再聲稱「考量全線路寬一致」、「若縮減部分路寬，恐增加行車之危險性」，卻未積極尋求道路拓寬的解決方式，反而使該路段成為全線瓶頸，並影響道路排水功能，核有怠失。

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監委也說，交通部公路總局已就拓寬事宜研擬解決方案，並提出相關評估報告及圖說，台南市南化區公所也已函送路肩芒果樹移植計畫書；但老樹移植約需時半年至1年，而該路段未來無論採何種方式拓寬，芒果樹都須移植。

監委表示，因此，交通部公路總局與台南市南化區公所允應儘速完成芒果樹移植事宜，並召開協調會議取得當地居民共識，以利後續工程推動，促進台20乙線整體交通順暢。（編輯：林興盟）1110614

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