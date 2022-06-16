國民黨：入境檢疫新制亂象多 呼籲政府給明確指引

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天表示，入境檢疫3+4天新制造成民眾、防疫旅館業者以及地方政府手足無措；呼籲政府應給予明確指引；研擬兒童緊急情況送醫替代方案，並制訂SOP規範；以及提供兒童緊急送醫的專責窗口並廣為宣傳。

入境檢疫3+4天新制昨天上路，國民黨今天召開記者會，表示新制上路首日即因指引不明，造成民眾、防疫旅館業者以及地方政府手足無措；另外，有關兒童緊急送醫問題，近期許多家長需要向派出所或路邊員警「攔轎」才能儘速就醫，針對相關防疫亂象，要求指揮中心儘速改善。

國民黨副秘書長王育敏說，新規定衍伸3大亂象，包括自主防疫作業流程指引不明，讓地方政府、業者、民眾霧煞煞，而且規定「一國多制」，讓大家無所適從，自主防疫空間規定以一人一戶原則，卻沒有單位稽查，淪為虛設。

王育敏也說，因為救護量能不足，一個月來竟有高達10起以上由家長向警方「攔轎」求助，由警車協助開道，有些是因為119救護車派遣不夠及時，而使家長需要求助派出所；這些案例不僅凸顯家長對於兒童染疫的焦慮，更凸顯出救護車派遣無法及時因應孩童緊急就醫需求的窘境。

與會的前文傳會主委、國民黨桃園市議員參選人凌濤則說，新制允許檢疫民眾在後4天自主防疫管理期間必要時可以外出，但如何認定必要性，而若有檢疫民眾外出未歸，雖指揮中心要求防疫旅館業者要負起通報責任，但未說明超過幾時未歸才是要通報時間。

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凌濤說，入境檢疫放寬成3+4天根本就是不清不楚的文字遊戲，讓民眾無所適從，拜託中央不要再給基層民眾出難題，一有防疫漏洞又要丟給民眾、旅宿業者，指揮中心根本沒有承擔責任的肩膀。

最後，針對檢疫規範以及孩童緊急就醫需求，國民黨提出3點呼籲，包括中央政府應針對入境檢疫「3+4」規範給予旅宿業者、地方政府明確指引；中央應研擬兒童緊急情況送醫的替代方案，並制訂SOP規範，若轄區119無法即時出車，立即聯繫以警車開道方式協助孩童家人開車送醫，以掌握就醫時效；中央政府應提供兒童緊急送醫的專責窗口並廣為宣傳，讓家長有所依循。（編輯：翟思嘉）1110616